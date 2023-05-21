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藍委：蔡總統永遠說一套做一套

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明江良誠／綜合報導
總統蔡英文今（20）日出席「執政七年」記者會。圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文今（20）日出席「執政七年」記者會。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統昨就職滿七周年，針對蔡總統發表談話內容，國民黨立委認為，蔡總統永遠是說一套、做一套，怪不得民調顯示，過半民眾認為二○二四不應再讓民進黨繼續執政；民進黨立委說，在野黨批評執政黨施政理所當然，但國民黨始終站在中共立場講述兩岸問題，未來總統選舉，藍營只會更艱辛。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，蔡政府堅持廢核，會讓中華民國留下最大的災難，國家經濟將付出慘痛代價。蔡總統說要推朝野領袖會，蔡總統每遇到國家重大事件，就會說要朝野團結，雖然常常講，但永遠是說一套做一套。

針對蔡總統呼籲各政黨勿為選舉利益販賣恐懼，國民黨立委李貴敏說，民進黨本身不應利用恐懼，挑釁強鄰後又說期待和平，而是應該用行動確保台海安全。蔡總統的話最該聽進去的是民進黨成員，都是民進黨在挑起兩岸和台灣的紛爭。

國民黨立委陳以信說，蔡總統雖談維持現狀、台海和平穩定，但現狀已被改變得亂七八糟，現狀不復存在，維持現狀完全沒有達到，台海的戰爭風險不斷升高，兩岸關係惡化，使得台灣變成全球最危險的地方，兩岸沒有互信，再多和平論述都是「和平騙術」。

南投縣長許淑華說，蔡英文執政七年，中華民國斷了多少邦交國？兩岸關係惡化，共機飛越海峽中線、共艦包圍台灣全島，都是外交和兩岸政策刻意反中所造成。

民進黨立委鍾佳濱表示，在野黨批評執政黨施政理所當然，執政黨面對批評檢討都要反省，但是兩岸問題不是朝野攻防的分際，而是對國家看法是否有一致性，兩岸現況沒有互信是誰造成的，相信各界都看得很清楚。國民黨始終站在中共立場講述兩岸問題，未來總統選舉只會更為艱辛，也考驗人民信賴偏向中共的國民黨，還是堅持台灣的民進黨。

蔡英文 民進黨 總統大選

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