核一核二重啟難 蔡總統：台灣不會缺電

蔡英文總統昨天舉行執政七周年記者會，她強調，任期剩最後一年，但不會鬆懈，有兩件事是擘畫未來的重中之重，包括維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位，以及維持台海穩定現狀。此外，蔡總統也談及能源、民生物價、高房價等議題。

關於能源議題，民進黨智庫副董事長童子賢日前提出，應重啟核一、核二議題；蔡總統表示，這應屬童子賢個人看法，兩間核電廠都已經依法停止商轉，實際執行上有一定程度困難；台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備以及電網韌性建構，以確保供電穩定性。

關於高房價議題，蔡總統對於是否認同副總統賴清德日前指出「房價現在在降了」說法，並未直接回答。但她指出，會從更多面向來減輕人民住屋負擔，例如，立法限制囤屋以及其他炒作作為，也透過政策規畫讓人口分散。

蔡總統說，近來也有交通方案，該方案整合各縣市、各種不同交通工作費用可以降低，讓通勤者的交通負擔降低，進而擴大居住點的選擇，讓都會區減壓、房價也能受到一定程度抑制。

至於八年廿萬戶社會住宅的承諾，蔡總統說，社宅政策包含直接興建十二萬戶，以及包租代管部分，在解決初期法規建置狀況後，興建速度會愈來愈快，預計到今年底，興建完成、興建中和已發包部分，將可達成目標。社會住宅需要長時間累積，各國皆是如此，當達到一定程度時，對房價可產生一定抑制效果，未來也希望提供平價住宅的選項。

前陣子缺蛋的問題，蔡總統說，抱歉讓大家都辛苦了，政府會記取教訓，緊盯民生物資的供給和物價，降低對國人生活的影響。政府在財政穩健前提下，會繼續朝向加薪、減稅、增福利的方向繼續努力。

至於是否思考過安排朝野領袖政黨會晤？蔡總統說，有思考如果大家有意願，她會願意，有合適機會都可以來談一談，重點是大家都要有認知，政黨對內可以競爭，對外要團結一致。