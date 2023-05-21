核一核二重啟難 蔡總統：台灣不會缺電
蔡英文總統昨天舉行執政七周年記者會，她強調，任期剩最後一年，但不會鬆懈，有兩件事是擘畫未來的重中之重，包括維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位，以及維持台海穩定現狀。此外，蔡總統也談及能源、民生物價、高房價等議題。
關於能源議題，民進黨智庫副董事長童子賢日前提出，應重啟核一、核二議題；蔡總統表示，這應屬童子賢個人看法，兩間核電廠都已經依法停止商轉，實際執行上有一定程度困難；台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備以及電網韌性建構，以確保供電穩定性。
關於高房價議題，蔡總統對於是否認同副總統賴清德日前指出「房價現在在降了」說法，並未直接回答。但她指出，會從更多面向來減輕人民住屋負擔，例如，立法限制囤屋以及其他炒作作為，也透過政策規畫讓人口分散。
蔡總統說，近來也有交通方案，該方案整合各縣市、各種不同交通工作費用可以降低，讓通勤者的交通負擔降低，進而擴大居住點的選擇，讓都會區減壓、房價也能受到一定程度抑制。
至於八年廿萬戶社會住宅的承諾，蔡總統說，社宅政策包含直接興建十二萬戶，以及包租代管部分，在解決初期法規建置狀況後，興建速度會愈來愈快，預計到今年底，興建完成、興建中和已發包部分，將可達成目標。社會住宅需要長時間累積，各國皆是如此，當達到一定程度時，對房價可產生一定抑制效果，未來也希望提供平價住宅的選項。
前陣子缺蛋的問題，蔡總統說，抱歉讓大家都辛苦了，政府會記取教訓，緊盯民生物資的供給和物價，降低對國人生活的影響。政府在財政穩健前提下，會繼續朝向加薪、減稅、增福利的方向繼續努力。
至於是否思考過安排朝野領袖政黨會晤？蔡總統說，有思考如果大家有意願，她會願意，有合適機會都可以來談一談，重點是大家都要有認知，政黨對內可以競爭，對外要團結一致。
先前鴻海創辦人郭台銘指總統府前秘書長李大維，曾告知他「大小姐說你還是不要買了（ＢＮＴ疫苗）」的羅生門，也在昨天提問階段再被問起，是否就是「大小姐」，蔡總統表示，「我沒聽過郭董這樣說」。當年政府與郭台銘共同努力，期盼達成全民期待，取得ＢＮＴ疫苗，希望大家記憶可以留在共同努力的時間，「那是一個美好的記憶」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言