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債限危機有解？麥卡錫：拜登已妥協

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

美國總統拜登啟程前往日本廣島參加七大工業國集團Ｇ７峰會前，十七日在白宮羅斯福廳宣布，有信心美國能夠避開債務違約及慘重後果。他表示，白宮與共和黨國會議員的對話進展順利。為了確保債限談判取得具體成果，峰會廿一日結束後拜登將立即返國。

美聯社報導，拜登發表態度樂觀的談話之後，雙方談判代表將持續磋商，目標是敲定最終版本的政府預算支出提案，以便讓共和黨同意調高國債上限，否則聯邦政府最快將於六月一日發生債務違約，屆時各種金融動盪將隨之而來。

拜登發表談話時說：「我有信心我們可以針對預算取得協議，美國不會違約。」

報導指出，雙方談判代表十七日晚間在國會大廈閉門會議持續進行磋商。

共和黨籍眾院議長麥卡錫同樣展現樂觀態度，並稱拜登已經做出妥協。

雖然拜登表示預算談判跟債限問題是分開的，麥卡錫則說，先前拒絕交涉的拜登如今「終於讓步」。麥卡錫十七日對媒體說：「持續努力中，我們今天晚上將持續磋商。」他表示：「我們會一直做到把事情完成。」

拜登表示，十六日出席白宮橢圓形辦公室會議的所有與會者，包括副總統賀錦麗、麥卡錫、眾院民主黨領袖傑福瑞斯、參院多數黨領袖舒默、參院共和黨領袖麥康諾，都同意美國不應該發生債務違約。

「如果我們無法繳交帳單，美國經濟與美國民眾將面臨災難。」拜登並表示：「所有與會者都同意這一點，我們將繼續合作，因為我們別無選擇。我們要為國家做正確的事情。我們必須往前走。」

G7 日本

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