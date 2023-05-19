戰爭、經濟、地緣政治 G7挑戰多

日本首相岸田文雄十八日與參加Ｇ７廣島峰會的美國總統拜登、英國首相蘇納克與義大利總理梅洛尼分別舉行雙邊會談，主題聚焦在俄國和中國的威脅與挑戰。日本與英國、義大利已同意共同開發次世代戰機，岸田與英義兩國領袖商定為確實推進此事而協調。

岸田與蘇納克會談，就加強在防務、貿易和科學技術等方面的合作達成共識。安全保障領域的合作成為議題。圍繞日本倡導的「自由開放的印度太平洋」，確認與加強對印太地區參與的英國之間的合作。

在與梅洛尼的會談中，雙方就繼續支援烏克蘭以及對俄制裁的必要性交換意見。岸田就成功舉辦峰會尋求合作，還擬共享無法容忍俄羅斯威脅使用和使用核武器的想法。此外，岸田力爭共享自己倡導的「無核武世界」理念。

G7、中國大陸在全球經濟與人口占比 資料來源／法新社 製表／周辰陽

Ｇ７峰會舉行地點廣島市，距離中國大陸不過一千二百公里。十四億人口的廣大市場，對Ｇ７會員國拚經濟都很重要，如何保持距離、「不過度依賴」大陸市場，同時不惹惱北京，是Ｇ７領袖的一大挑戰。

攘外必先安內，籌組抗中聯盟的美國總統拜登，正為了聯邦政府債務可能違約的問題焦頭爛額，甚至取消原定的南太行，被批為外交敗筆。在Ｇ７峰會，其餘六國唯美國馬首是瞻，拜登得說服盟友，美國可以保持國內財經事務井然有序，同時在抗俄反中戰線上上取得進展。

智庫「大西洋理事會」地緣經濟中心資深主任李普斯基表示：「很少見到債限、俄羅斯、烏克蘭、中國大陸的問題，全都在這次Ｇ７峰會到了緊要關頭，實在是非比尋常。這說明了Ｇ７存在的意義，但過去Ｇ７峰會往往有一個聚焦的主題，不是經濟、就是地緣政治或軍事。沒有一次峰會……除了這一次，所有議題全部都同時冒出來了」。