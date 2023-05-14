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家屬淚灑診間 不堪照顧壓力急欲申請外看
家中長輩突然倒下，照顧責任成為家人間最大難題，當家庭人力無法支應時，迎來的就是「金錢」課題。本國看護與外籍看護每月價差三萬以上，經濟能力有限下，多數會拚了命爭取申請外看，當家屬滿懷期望能因一張巴氏量表改善現況，卻可能因評估未果，讓原本就在崩潰邊緣的家屬，徹底跌落失望深淵。
高齡九十多歲的陳媽媽，近期因骨折住院開刀，原先家屬打算自行照顧，沒想到又檢查出胸椎旁有惡性腫瘤，衍生更多照護問題，也代表未來將頻繁進出醫院，為了找到照顧替手，家屬急須聘請看護，但台籍看護一個月要花九萬元，外籍看護只要二萬多，經費支出落差大，正好陳媽媽的病況符合巴氏量表開立標準，目前家屬申請外籍看護程序，等待過程中，暫時聘用每天三千元的台籍看護撐過。
另一名五十多歲的黃小姐，則是照顧年邁中風父親多時，由於不堪照顧壓力，希望能取得巴氏量表，申請外籍看護分攤壓力。
見到首次看診的醫師，黃小姐沒等醫師開口，自己先說明來診緣由，同時腦中浮現日夜陪在老父身旁，無微不至地照護，巨大壓力令黃小姐忍不住淚灑診間。
台灣長期照顧發展協會秘書長余志松表示，現行醫院護理人力不足下，住院病患都得自備照顧人力，不是自己顧就是找看護，但台籍看護一天費用二千八百元至三千元，對家屬是龐大負擔；如果病況不符合開立條件，無法取得巴氏量表，家屬多半自行照顧，許多照顧者承受龐大照護壓力，最後罹患憂鬱症，甚至釀照顧殺人悲劇。
三軍總醫院神經科部部主任周中興表示，高齡化讓照顧需求提升，而家庭申請到外籍看護後，外看是否擁有良好語言及照護能力等，協助減輕長照家庭負擔，站在醫師的立場，這比開立巴氏量表，更是他關心的重點。
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