「不敢訂星宇了」痛批張國煒做法荒謬 胡采蘋：張忠謀會去做晶片？

星宇航空東京航班延誤，逾300名乘客在成田機場苦坐「空中監獄」，因而情緒失控飆罵空服員，董事長張國煒甚至親自飛到東京道歉，引發民眾兩極議論。財經網美胡采蘋在臉書談論此事，認為張國煒親上火線非但不值得讚揚，甚至是整起事件最荒謬的部分。

「『老闆親自飛去日本道歉、展現最大誠意、不要再怪他了』，這種說法基本上就是欺騙不懂企業經營的人」，胡采蘋毫不客氣的指出，星宇這次是犯了一個「跨部門的大亂」，成田機場宵禁、機組員會超時都不知，營運部門連基本的checklist 都沒有，還影響到飛洛杉磯的班機取消，代表飛機太少、航線太多，要卡得那麼緊就必須萬無一失。她認為航班大亂可以原諒，但旅客的處置太糟糕，承諾一再跳票，「說實話我看了就不敢訂星宇了」。

胡采蘋接著將矛頭指向張國煒，痛批這件事最荒謬的是「K董自己衝一線道歉，或是去日本把飛機開回來」。她說，公司出了那麼大的事，總部非常需要一組能做決定的人來運籌帷幄，研擬各種方案，「怎麼能夠有一個能拍板的人，在最緊急的時候，竟然跑去一線開飛機？」

她諷刺這種決策水準如同家庭便當店缺工，就把弟弟妹妹從學校叫回家包便當一樣，「你看過台積電缺產能張忠謀下去做晶片的嗎？」

「能做決策、能run備案，能分工監看執行的人竟然在飛機上，這真的是非常不專業的企業管理」，胡采蘋表示，一般公司若是出事，主管要負責把人力分組、籌劃備案，而董事長、執行長要作各組的組織中樞，才能在意外接連發生時有應變能力，強調「企業就是一場大型的團隊合作」。

這篇貼文底下的網友也多數認同胡采蘋的看法，「完全認同，高階主管要有的是決策跟遙控中階主管的能力」、「他們總是認為『總經理下去鋪床單』這種事情發生我們就該原諒理解（才怪）」、「承平時董事長親自開飛機是個很大的行銷宣傳，但兵荒馬亂時，就覺得超級不務正業的」、「校長兼撞鐘這種事情發生在任何組織都是很糟糕的」、「老闆自己飛日本，我不覺得是『誠意』，而是突顯『公司沒人有擔當』」。