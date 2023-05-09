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苦苓挖張國煒昔1句酸「星宇是特別貴的廉航」 網留言大逆風：換做是你敢這樣嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空董事長張國煒。圖／聯合報系資料照片
星宇航空董事長張國煒。圖／聯合報系資料照片

星宇航空JX800台北-東京航班於6日上午8時44分從桃園機場起飛，原訂於日本時間下午12時45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，機長重飛兩次後，決定轉降名古屋，最終導致300多名旅客滯留機場過夜，也導致後續2個航班JX801、JX803受影響。作家苦苓於7日PO文狠酸，「現在看起來星宇航空就是一家特別貴的廉航」，引發網友正反兩極評價。

苦苓表示，星宇董座張國煒當初曾說「廉航只是一種虛榮」，如今發生班機延誤事件，實在看不慣航空公司把旅客關在機上那麼久，卻只贈送鳳梨酥給每一位下機的乘客，痛批「你馬幫幫忙」。

對此，有一派網友表示，「飛機無法飛是氣候造成的沒錯，但讓旅客得在機場過夜是星宇的決定，風及宵禁不是臨時才出現的」、「老闆可以一大早出現在機場讓媒體拍攝展現誠意，但把乘客放在機場過一夜沒有安排任何安置，看來不是做不到，而是選擇的問題」、「欣賞張董做事的衝勁，不喜歡他講話的衝動」。

然而也有不少網友認為K董已經展現出最大的誠意了，「得饒人處且饒人，全額退費已是首例」、「星宇航空已經退費了，等於你回程是沒有花錢，他幫你送回來，不然要怎樣」、「來回機票都免費了，還送鳳梨酥+睡袋不夠嗎？還有，你有看過哪家航空公司delay這麼久後，董事長飛過去跟旅客道歉的？」、「星宇航空已經做退費的動作了，為什麼還在那邊不滿？」，更嗆苦苓「當年買您書的人，你也不會全額退費給人家啊」、「換做是你當董事長，敢說全額退費嗎？」。

星宇航空 日本 航班 苦苓 張國煒

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