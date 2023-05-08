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星宇大出包被罵慘 他揭「乘客炸掉」關鍵主因：張國煒真慘

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空6日因天氣與調度等多重因素，發生嚴重延誤事件。 聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
星宇航空6日因天氣與調度等多重因素，發生嚴重延誤事件。 聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

星宇航空6日因天氣與調度等多重因素，發生嚴重延誤，造成302名旅客滯留日本成田機場打地鋪過夜，雖然祭出全額退費的補償，仍難平息旅客怒火。對此，網紅486先生（陳延昶）也點出星宇讓旅客暴怒的關鍵原因。

486先生在臉書發文表示，「張國煒真慘，之前他講一些抱怨的話，現在被大家嘲笑他，江湖在走度量要有，大家也不要太挑他毛病」，他認為，新公司總難免會出包，最重要的是趕快改進。

接著486先生再度發文提到，認真看了電視台訪問旅客的新聞，他終於秒懂了，「星宇這次讓乘客炸掉的點是長時間沒有餐飲，給水給尿布給食物，大家就比較沒話好說，如果還能給個冰淇淋，就比較好按耐，當然我這也是屁話，事後諸葛」。

他也笑說，「還是我賣家電比較好…最多就一個客人罵，不會有300個人罵我一個，我不是在挖苦誰，反正有錯改之無則嘉勉」。

文章曝光，網友紛紛留言「行有行規，比行規好，大家會更開心，比行規差，大家就炸鍋」、「飛機、人員都不夠，應變計畫就要更完善，搭星宇的很多是粉絲，能搞到一堆乘客爆炸絕對不是遇到奧客」、「現場應該要有個反應迅速又有點權限的幹部，要能迅速處理這個事情，才能化危機為轉機」。

星宇航空 日本 航班 張國煒 486先生

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