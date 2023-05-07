成田「開特例」告吹？張國煒稱日官僚嚴重 網批霸氣甩鍋：賭輸牽拖

星宇航空因日本班機調度出包等問題，連帶影響6日與7日台北-洛杉磯來往航班，共計逾800名乘客受影響，其中更有302名旅客夜宿東京成田機場。前台大感染科醫師林氏璧也在臉書「日本自助旅遊中毒者」發文，詢問網友們對星宇航班延宕的看法，吸引眾多網友們討論。

林氏璧熱愛日本旅遊，針對星宇航空班機先是遇日本怪風延誤，引發後續連鎖效應及公關危機，他也好奇網友們看法。對此，網友們紛紛留言，認為此次事件「危機處理」失能，加上第一線面對旅客的「公關災難」，是導致事件越燒越大的兩大關鍵。

針對星宇將延誤班機JX801乘客併入後續航班JX803，卻因一再延宕，最後釀成超過成田機場宵禁，大家一起睡機場的決策，網友指出就是星宇賭輸了，「看起來就是明明知道大延誤+可能的宵禁，依舊拿旅客的時間賭，結果賭輸了，然後牽拖一堆」、「不合理，這類情況應該要有預備方案A B C。尤其就算是與機場協商最後失敗，也不該由董事長說出是由於機場官僚⋯⋯等理由」、「推給日本推給強風，就是不提賭輸的併班錯誤決策，網路上又一直吹著乘客不理性的風向，我是乘客關在機艙內這麼久我也會生氣」、「霸氣的把責任推給成田機場」。

另一方面，網友直言，此次也體現出星宇航空的公關危機，「道歉再道歉、退費並給予安慰補償，企業公關每次都由董事長處理，也是蠻危險的」、「危機處理沒做好，導致影響更多航班，應該先做最壞的打算，先安排旅客到就近的旅館休息，確定起飛時間，再安排到機場等候」、「星宇的組織和作業流程都要打掉重練，如果可以低頭找專業人重整，建議K董專心經營不要事事自己來，讓專業人士主導」。

據報導，星宇航空董事長張國煒今晨趕赴日本，向受困旅客致歉，並將A350航機（原JX803航班）開回台灣。他提到成田機場因強風關係，原打算「開特例」，讓星宇能在日本時間凌晨0點30分前飛，之後卻反悔，「日本官僚比較嚴重、比較難催、不好意思，我不是推責任，只是說事情的經過是這樣」。

至於成田機場作為日本客流量第二大的機場，且坐落於千葉縣郊區而非市區，為何至今仍保有宵禁？據《TVBS》報導，由於目前機場內還有8戶居民，因此成田機場晚上11時至清晨6時會準時禁止起降，避免飛機起降噪音影響住戶，除非航空公司因緊急情況向機場提出申請，否則宵禁時間內飛機不被允許起降。