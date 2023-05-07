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張國煒搭「紅眼廉航」急赴日滅火 昔批虛榮今翻車？網指背後藏學問

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空昨赴日班機受氣候及燈號異常等因素，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒今天上午親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。記者黃仲明／攝影
星宇航空昨赴日班機受氣候及燈號異常等因素，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒今天上午親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。記者黃仲明／攝影

星宇航空JX800航班，原訂昨（6）日日本時間中午12時45分抵達東京成田機場，不料因為遇到怪風不斷延誤，連帶影響後續航班，導致許多旅客只能擠睡袋夜宿機場，猶如「空中監獄」，使得星宇航空形象亮起紅燈。對此，董事長張國煒緊急滅火，今（7）日凌晨搭乘「紅眼班機」殺到日本，親自向受困旅客致歉，承諾全額賠償。

不過有眼尖網友發現，張國煒一大早現身成田機場，代表半夜就必須決定立刻出發前往東京，然而一查今日凌晨能讓他使命必達的「紅眼班機」，就只有三家航空能夠選擇，分別是台灣虎航、樂桃、捷星。據報導，張國煒凌晨確實是搭上捷星航空班機，也有網友透露和他搭到同班機，凌晨2點42分從台北出發，早上6點55分抵達成田機場。

消息傳出引起大家討論，有人表示，看到新聞當下還以為張國煒會自己弄台私人飛機，也有人認為「紅眼班機」真的很重要。不過有網友認為背後潛藏「公關行銷學問」，「搭灣流（即私人飛機）去，乘客心裡會想什麼？」

只是張國煒10年前的言論也被翻出。他曾批評廉價航空「就是一個虛榮的東西」、「飛機延誤了也沒東西吃」，對照如今旅客受困機場，星宇航空卻遭控沒有提供食物的窘境，讓網友大酸是迴力鏢。

報導，張國煒對此則是改口回應，「以它的價位這樣的服務，也是滿公道的，就是什麼都沒有」、「不要一直抓我語病，不要說我以前講過什麼，講過什麼就一輩子這樣，這樣怎麼得了，你要翻舊帳翻不完」。

星宇航空 日本 航班 張國煒 捷星 成田機場 廉航

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