星宇受困302名旅客將返台 首批188人下午3時35分抵桃機

星宇航空昨赴日班機JX800因當地側風太強無法降落，致返台的JX801延遲，又因後一班機JX803警示燈顯示異常，接連造成302人旅客困在成田機場回不來。星宇航空表示，JX1801於日本當地時間下午1時20分起飛，預計於台灣時間下午3時35分抵達桃園機場，載運188人返台。

星宇航空JX800台北-東京航班昨天因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。另一班JX803東京飛往台灣班機昨晚也延誤起飛，甚至造成乘客必須當地過夜。星宇航空表示，因航機指示燈顯示異常，加上飛航組員超時問題，已緊急調度機師前往協助。

星宇航空表示，對旅客至上最大歉意，對滯留日本的JX803旅客，合計影響302人，來回程無償退費；今早已派飛A321neo，可載188人返台，其餘簽轉他班航機。

星宇航空在台灣時間下午1時左右表示，JX1801 於日本當地時間下午1時20分起飛，預計於台灣時間下午3時35分抵達桃園機場。