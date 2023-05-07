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星宇受困302名旅客將返台 首批188人下午3時35分抵桃機

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
星宇航空昨天日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。圖／取自PTT
星宇航空昨天日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。圖／取自PTT

星宇航空昨赴日班機JX800因當地側風太強無法降落，致返台的JX801延遲，又因後一班機JX803警示燈顯示異常，接連造成302人旅客困在成田機場回不來。星宇航空表示，JX1801於日本當地時間下午1時20分起飛，預計於台灣時間下午3時35分抵達桃園機場，載運188人返台。

星宇航空JX800台北-東京航班昨天因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。另一班JX803東京飛往台灣班機昨晚也延誤起飛，甚至造成乘客必須當地過夜。星宇航空表示，因航機指示燈顯示異常，加上飛航組員超時問題，已緊急調度機師前往協助。

星宇航空表示，對旅客至上最大歉意，對滯留日本的JX803旅客，合計影響302人，來回程無償退費；今早已派飛A321neo，可載188人返台，其餘簽轉他班航機。

星宇航空在台灣時間下午1時左右表示，JX1801 於日本當地時間下午1時20分起飛，預計於台灣時間下午3時35分抵達桃園機場。

星宇航空 日本 航班 張國煒 桃園機場

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