明知趕不上！部落客分析「星宇延誤」時間軸 3大錯誤決策釀禍

星宇航空JX800航班原訂昨（6）日中午12點45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，甚至連帶影響後續航班。對此，旅遊部落客傑西大叔在臉書發文，分析星宇航空這次的延誤事件時間軸，並點出三大錯誤決策。

臉書粉專「這裡胡說 x 傑西大叔」今日發文分析星宇航空這次的延誤事件時間軸，「真的是一整個連環事件，星宇三台A350有兩台卡在了成田機場，分析完整其實這真的就是蝴蝶效應，航班只要一個沒接上一個，就會有連續性的狀況會產生」。

傑西大叔指出JX800、JX801超過法定值勤上限，同批組員轉降名古屋返回成田後，無法執行回程任務。JX802落地後有指示燈發生異常，需要進行檢修，檢修完畢時，JX802、JX803的組員也超時了。

傑西大叔表示當時現場航機起飛航班排隊都超過十架，需要等候超過40分鐘，計算之後應為18:13-18:40中間判定無法完成登機起飛。星宇航空安排替代飛行員搭乘CI222航班飛往羽田機場，23:53星宇機師提出起飛許可，成田機場許可頒發席已超過1500Z宵禁時間拒絕發出。

傑西大叔點出星宇航空三大錯誤決策，第一，JX801跟JX803的旅客合併作業以及航機維修作業，但其實不合併組員還是超時，那是不是本來就要早點多排一些人把801飛回去。

第二，連續性的作業造成連續兩台飛機的組員都超時，很巧的是這兩個決策點太接近，差了不到一個小時，而且一看場面排隊實在太長了，整個下午跑道都在排隊，絕對超時。

第三，成田機場宵禁時間超過，還額外影響到JX02台北飛洛杉磯的航班，一直到台北時間的起飛時間才宣告航班取消，這是另外一個影響最嚴重的航班。

傑西大叔直言，「很明顯就是想要各種踩線，但是押錯寶了，如果抵達名古屋的時候就發現組員會超時，是不是可以早一點安排接替的組員搭乘更早的航班？合併801、803這應該是老早就知道的事情了吧？如果7點就知道趕不上了，是不是先不要讓客人上飛機等候？如果加油早一點加會不會就趕得上了？成田的宵禁連我都知道了，星宇的人不知道？」