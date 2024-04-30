街口支付愛媽節開跑 千家品牌領券消費享85折起

母親節倒數兩週，街口支付（JKOPay）宣布串聯 PChome、momo 購物網、91APP 合作品牌與各大知名餐飲、百貨、婦幼、烘焙業者，即日起至5月 19日推出「街口愛媽節」活動，民眾除了可領取街口券享消費最高85折優惠，於精選店家消費再加碼高額街口幣，下單更有機會抽中Restaurant A 雙人法式套餐，邀民眾多加利用街口支付優惠。

街口支付內部數據統計，2023年母親節前夕各類餐廳、百貨、電商、婦幼用品、蛋糕烘焙等類型商家營業額成長翻倍，著眼母親節贈禮、家庭聚餐需求旺，街口支付與 85度C、一之軒、阿默蛋糕、統一時代百貨、CITYLINK南港、鼎王麻辣鍋、胡同燒肉系列、屋馬燒肉、TGI FRIDAYS、屈臣氏、康是美、寶雅、LG 等上千家知名品牌聯手祭出高額優惠，民眾即日起可至活動頁領取街口券，於適用店家消費滿額享最高 85折優惠，5月7日至母親節當天於 PChome、momo 購物網、91APP合作品牌下單，還可使用專屬愛媽券進行折抵，疊加電商平台本身優惠可再省更多。

此外，瞄準母親節聚餐商機，街口支付也攜手知名餐飲與百貨品牌再加碼，民眾於活動期間前往雅香石頭火鍋、大阪燒肉各分店、波記茶餐廳用餐，使用街口付款可享最高 15% 街口幣加碼，另外中和環球購物中心、涮乃葉、古拉爵、skylark 洋食.芳鄰也祭出街口專屬活動優惠，疊加使用「聚餐愛媽券」更可享最低75折優惠。另外，民眾於活動適用店家不限金額消費，即享 Restaurant A 母親節雙人套餐抽獎資格（價值 18,370 元），推薦民眾母親節聚餐使用街口支付消費，中獎再帶媽媽吃法式大餐。

街口支付也提醒，民眾如使用台新街口聯名卡綁定付款，於 91APP指定網購品牌消費滿3,000元享最高6%回饋；使用街利存帳戶扣款則享2%回饋無上限，於5月5日街口會員日指定時段消費更有最高4%回饋，而街利存新戶於街口愛媽節指定通路消費，除了享新戶加碼回饋7%，還可再領百元開戶禮；尊爵會員也可領取「尊爵會員專屬券」，於本次活動指定通路消費享最高5折優惠，推薦民眾使用街口支付付款時，可多加利用各項支付工具、會員專屬權益，優惠疊加更划算。