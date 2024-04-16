大甲媽到彰化無人違規放煙火 消防局沿途勸導奏效

台中鎮瀾宮大甲媽遶境活動，當媽祖鑾轎進入彰化縣時，常有熱情信眾燃放爆竹煙火，彰化縣消防局統計，今年大甲媽遶境活動開出142張勸導單，經勸導後無人違規燃放爆竹煙火。

台中大甲鎮瀾宮媽祖4月5日展開為期9天8夜的遶境活動，其中4月6日、7日、11日及12日都在彰化縣內遶境，當媽祖鑾轎在彰化市、大村鄉及員林市等鄉鎮遶境時，常有熱情信眾以燃放爆竹煙火方式歡迎媽祖，不過燃放爆竹煙火也會產生空氣污染及噪音等問題。

在今年大甲媽遶境活動開始前，彰縣消防局即派員到遶境可能行經路線沿途的82家宮廟及35處村里長服務處等地點，宣導施放爆竹煙火相關注意事項，並派遣消防人車沿線警戒、廣播宣導，勸導不要在深夜施放爆竹煙火。

彰縣消防局今天發布新聞指出，大甲媽鑾轎活動期間，消防局出動車輛103車次、機車26車次，消防人員176人次、義消防宣20人、支援警力45人次、宣導民眾人數6710人，消防局人員沿途勸導並開立142張勸導單，受理檢舉案共5件，經派員前往查察及勸導後，無違法爆竹煙火情事，開罰件數為0。

消防局人員指出，大甲媽祖鑾轎在彰化市區等地遶境時，以往常有民眾反映，家中的老人小孩受驚嚇，消防局從民國107年開始宣導及取締違法施放爆竹，違法件數也一年年減少，顯示宣導取締已有成效。