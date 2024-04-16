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大甲媽回鑾爆3衝突 鎮瀾宮副董被控打人

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
大甲媽祖昨天凌晨回鑾，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）參加媽祖安座大典。記者游振昇／攝影
大甲媽祖昨天凌晨回鑾，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）參加媽祖安座大典。記者游振昇／攝影

大甲媽祖遶境進香昨凌晨安座，但就在回鑾到大甲市區時，接連發生三件打架、衝突事件，警方查出其中一件是宮廟團體成員，燃放鞭炮衍生糾紛，5人已到案說明，將依刑法聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。另外，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤帶隊遶境時，被控打傷一名男子，鄭銘坤說，對方喝酒又帶嬰兒場鬧，他只是推對方，「要告就告」。

大甲警分局表示，前晚8時50分在大甲區文武和三民路口聚眾鬥毆、傷害案，一名黑衣男子與多名黃衣、白衣男子起衝突，這些人是宮廟團體成員，查出是燃放鞭炮衍生糾紛，陳姓男子等5人已到案說明，將依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

另一件發生在大甲區順天路，前晚8時35分多名身著粉紅色「傳承」字樣上衣與黑衣男子，疑因不明原因發生口角糾紛，衍生互毆，大甲分局會同台中市刑警大隊偵辦，鎖定特定人士，4人昨晚到案，依傷害罪嫌函送法辦。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤則是前晚帶隊在大甲市區遶境時，被控打傷一名男子，鄭銘坤說，對方喝酒又帶嬰兒嬉鬧，不讓其他人躦轎底，他只是推對方，且有很多人作證，「要告就告」；鎮瀾宮說，這名男子在鑾轎抵達前一個點，已喝酒且製造衝突，會將其他信徒拍攝的影片交由警方調查。

警方表示，48歲鄭男稱因扶轎程序與鄭銘坤爭執，遭徒手毆打腹部數次成傷，已通知鄭銘坤到場釐清案情，再函請台中地檢署偵辦。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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