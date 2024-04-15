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大甲媽回鑾街頭上演鬥毆 警24小時內逮9人送辦

中央社／ 台中15日電
台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動14日回鑾安座，當天晚間卻在街頭發生2起聚眾鬥毆、傷害案件，警方掌握情資後，逮捕相關人等依法送辦。圖／民眾提供（中央社）
台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動14日回鑾安座，當天晚間卻在街頭發生2起聚眾鬥毆、傷害案件，警方掌握情資後，逮捕相關人等依法送辦。圖／民眾提供（中央社）

台中市大甲區鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，吸引許多民眾參與。14日晚間8時過後卻發生2起鬥毆事件，警方24小時內緝凶破案，逮捕2方人馬共9人到案，依法送辦。

台中市大甲警分局今天透過文字稿表示，大甲媽9天8夜遶境進香活動，14日回鑾鎮瀾宮安座，當天晚間8時後，在街頭卻發生2起聚眾鬥毆、傷害案件，民眾將事發影片上傳網路。大甲警分局長謝建國指派偵查隊長陳宗凱成立專案小組，並與刑事警察大隊共同偵辦。

警方指出，2起案件分別為在大甲區文武路與三民路口發生5人鬥毆，初步調查，此路口以金虎爺、太子團成員的聚眾鬥毆傷害案，起因疑被毆的男子踢倒擺設在香案旁的鞭炮，與現場人員發生口角爭執而引起鬥毆。

另1案發生在大甲區順天路上的聚眾鬥毆，警方調查，因穿著黑衣的男子行經案發地點時，疑因人多擁擠與當地香案團體成員發生肢體碰撞，產生口角糾紛進而引起鬥毆。

大甲警分局偵查隊在詢問2案涉案人員後，將2案嫌疑人共9人分別依刑法聚眾滋事及傷害等罪嫌，移請台灣台中地方檢察署偵辦。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮 鬥毆

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