大甲媽回鑾安座 95歲想鑽轎腳 警助完成心願

大甲鎮瀾宮9天8夜媽祖遶境進香回鑾安座，今年參加遶境的人潮比往年多，廟方初估超過百萬人次，各地遶境行程都嚴重延誤。媽祖鑾轎昨晚進入大甲市區，遶境4城門，台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標等人，迎回3尊媽祖神像供奉回神龕，為遶境畫下完美句點。今年大甲媽遶境吸引大批人潮，沿途鑽轎腳人潮不斷，不僅創下最晚進入彰化縣境，也創下最晚通過民生路地下道的紀錄，回程時經過彰化天后宮只停留7分鐘。

大甲媽昨天在清水區，有北部南下的95歲阿公想鑽轎腳，祈求身體健康，但他行動不便擠不進排隊人群，清水分局三田派出所副所長楊志宏發現，帶著阿公到鑾轎前，全程保護長者完成心願，讓阿公感動的說「謝謝你」。

台中市有45名身障青年，在天主教會台中教區附設慈愛智能發展中心協助，從清水朝興宮走到清水甲南北真宮，跟著大甲媽回鑾隊伍徒步3.5公里，克服天熱、交通和體能等，完成自我挑戰。社會局副局長陳坤皇也陪同，沿途為身障青年加油。

媽祖鑾轎昨晚進入大甲市區後，擁擠的人群中，有帶著孩子的媽媽看到鑾轎，一手抱小孩一手拿手機，墊起腳尖拍遠處的鑾轎，有人喊「不要擠」，也有人直呼「人好多」。

大甲媽鑾轎深夜抵達鎮瀾宮，沿途鞭炮聲不斷，猛烈爆炸聲與黑煙在街頭竄起，也有煙火燃放升空；眾多信徒熱情喊著「進喔！進喔」，場面熱鬧宛如不夜城。