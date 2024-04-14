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影／大甲媽祖回鑾大甲市區擠爆！ 媽媽抱嬰兒驚險搶拍照
大甲媽祖遶境進香今晚回鑾，預計子時安座，媽祖鑾轎今晚進入大甲市區後，街道擠滿人群，還有媽媽抱著嬰兒搶拍鑾轎，人群中有人喊「不要擠」，混亂中有人不斷倒退走喊可怕。
媽祖鑾轎今晚在大甲街道遶境四城，沿途鞭炮聲不斷，許多鞭炮量大，點燃後冒出巨量黑煙，猛烈爆炸聲在街頭不斷響起，也有煙火燃放升空，大甲街頭已如不夜城；擁擠的人群中，可看到幾名媽媽熱切想看到媽祖鑾轎，一手抱著嬰兒，一拿手機，墊起腳尖拍遠處的鑾轎方向照片。
媽祖鑾轎預計今晚子時回到大甲鎮瀾宮安座，眾多信徒將熱情喊著「進喔！進喔！」，台中市長盧秀燕和鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤共同出席安座大典，迎回3尊出巡遶境的媽祖神像供奉回神龕內，今年9天8夜、340公里的遶境行程將畫下圓滿句點。
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