影／大甲媽祖回鑾大甲市區擠爆！ 媽媽抱嬰兒驚險搶拍照

大甲媽祖遶境進香今晚回鑾，預計子時安座，媽祖鑾轎今晚進入大甲市區後，街道擠滿人群，還有媽媽抱著嬰兒搶拍鑾轎，人群中有人喊「不要擠」，混亂中有人不斷倒退走喊可怕。

媽祖鑾轎今晚在大甲街道遶境四城，沿途鞭炮聲不斷，許多鞭炮量大，點燃後冒出巨量黑煙，猛烈爆炸聲在街頭不斷響起，也有煙火燃放升空，大甲街頭已如不夜城；擁擠的人群中，可看到幾名媽媽熱切想看到媽祖鑾轎，一手抱著嬰兒，一拿手機，墊起腳尖拍遠處的鑾轎方向照片。