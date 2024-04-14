快訊

影／不是因為天氣！金門飛台北班機延誤54分鐘 竟是「蜜蜂群聚」惹的禍

蕭旭岑稱藍營未「全力支持馬習二會」 國民黨發聲了

日月潭水情跌破8成 潭面「巨鷹」現…日管處解謎鷹眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大甲媽祖回鑾大甲市區擠爆！ 媽媽抱嬰兒驚險搶拍照

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境進香今晚回鑾，媽祖鑾轎在大甲街道遶境，人群擠爆。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境進香今晚回鑾，媽祖鑾轎在大甲街道遶境，人群擠爆。記者游振昇／攝影

大甲媽祖遶境進香今晚回鑾，預計子時安座，媽祖鑾轎今晚進入大甲市區後，街道擠滿人群，還有媽媽抱著嬰兒搶拍鑾轎，人群中有人喊「不要擠」，混亂中有人不斷倒退走喊可怕。

媽祖鑾轎今晚在大甲街道遶境四城，沿途鞭炮聲不斷，許多鞭炮量大，點燃後冒出巨量黑煙，猛烈爆炸聲在街頭不斷響起，也有煙火燃放升空，大甲街頭已如不夜城；擁擠的人群中，可看到幾名媽媽熱切想看到媽祖鑾轎，一手抱著嬰兒，一拿手機，墊起腳尖拍遠處的鑾轎方向照片。

媽祖鑾轎預計今晚子時回到大甲鎮瀾宮安座，眾多信徒將熱情喊著「進喔！進喔！」，台中市長盧秀燕和鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤共同出席安座大典，迎回3尊出巡遶境的媽祖神像供奉回神龕內，今年9天8夜、340公里的遶境行程將畫下圓滿句點。

大甲媽遶境進香今晚回鑾，媽祖鑾轎在大甲街道遶境，人群擠爆。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境進香今晚回鑾，媽祖鑾轎在大甲街道遶境，人群擠爆。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境進香今晚回鑾，媽祖鑾轎在大甲街道遶境，人群擠爆。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境進香今晚回鑾，媽祖鑾轎在大甲街道遶境，人群擠爆。記者游振昇／攝影

大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

大甲媽回鑾 涼水攤人氣旺、老外感受與神同行

大甲媽祖今晚安座 信徒人潮已回鎮瀾宮秉報完成9天行程

白沙屯和大甲媽進香人潮都很多 信徒：有分別心的一直是人

影／大甲媽遶境進香清水不夜城 今早起駕回鑾大甲

相關新聞

影／大甲媽祖回鑾大甲市區擠爆！ 媽媽抱嬰兒驚險搶拍照

大甲媽祖遶境進香今晚回鑾，預計子時安座，媽祖鑾轎今晚進入大甲市區後，街道擠滿人群，還有媽媽抱著嬰兒搶拍鑾轎，人群中有人喊...

大甲媽回鑾 涼水攤人氣旺、老外感受與神同行

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香今天回鑾，信眾比往年熱烈，許多民眾沿途設置涼水攤，飲料品牌也準備數百杯飲品，不到10分鐘分送完...

大甲媽祖今晚安座 信徒人潮已回鎮瀾宮秉報完成9天行程

大甲媽祖9天8夜遶境進香今晚回鑾安座，今天早上已有很多信徒走到鎮瀾宮向媽祖秉報自己完成9天徒步行程，鎮瀾宮內外湧入人群，...

影／行動不便95歲男想躦轎求大甲媽保佑 警察這舉動完成他心願

大甲媽遶境進香今天回鑾，上午在台中市清水區，想躦轎腳求大甲媽保佑的人潮很多，一名從北部到清水的95歲阿公行動不便，也想躦...

白沙屯和大甲媽進香人潮都很多 信徒：有分別心的一直是人

大甲媽祖遶境進香今晚將回到大甲鎮瀾宮安座，今年隨行人潮超過100萬人次，日前剛結束的白沙屯媽祖進香人潮也超過往年，有人會...

影／大甲媽遶境進香清水不夜城 今早起駕回鑾大甲

大甲媽遶境進香昨天下午抵達台中市沙鹿區後，直到今天凌晨才抵達清水區朝興宮駐駕，比預定行程晚7個多小時，沿途13公里，接駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。