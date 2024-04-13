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頂豔陽等3小時 大甲媽鑽轎底人龍長2公里

聯合報／ 記者林宛諭劉柏均簡慧珍／連線報導
大甲媽回鑾昨天上午十點多停駕在員林市福寧宮到中午，有一個多小時讓民眾躦轎底。記者林宛諭／攝影
大甲媽回鑾昨天上午十點多停駕在員林市福寧宮到中午，有一個多小時讓民眾躦轎底。記者林宛諭／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，昨天一路從南彰北斗跨越員林、彰化市，等候鑽轎底的人龍甚至排到長達2公里，鎮瀾宮董事長顏清標說，回程比較有時間讓大家鑽轎底。媽祖鑾轎今天凌晨進入台中烏日，今晚駐駕清水朝興宮，明天晚間回到鎮瀾宮安座，台中市長盧秀燕因起駕日出訪新加坡缺席，預計明晚將出席媽祖回鑾安座。

媽祖鑾轎昨凌晨從北斗奠安宮出發，昨午經埔心鄉，警方在埔心、永靖交界中山路、九份路交管，吳姓孕婦因陣痛，拜託鄰居載她到醫院，因碰上交管不能通行，駕駛趕緊搖下車窗喊「車上有孕婦要生產，要去醫院」，警方立即騎警用機車，鳴笛開道，最後母子均安。

大甲媽昨上午在10點多停駕在員林市福寧宮，彰化縣長王惠美也到場迎駕，有1個多小時供民眾鑽轎底，吸引大批信徒，有人上午8點來排隊，頂著豔陽等了3個小時，鑽轎底人潮最長2公里，甚至有年長信徒熱到昏倒送醫；許多信徒自發性準備涼水飲料，讓大家解渴。

今年大甲媽起駕後，創下最晚進入彰化縣轄區、最晚通過民生地下道的紀錄，沿途因為信眾太多，部分路段未開放鑽轎底。顏清標說，回程比較有時間，可以讓大家鑽轎底，天氣炎熱，大家要多補充水份。

大甲媽鑾轎今凌晨進入台中烏日，預計今晚駐駕清水朝興宮，明清晨5點30分起駕，預計下午3點繞行大甲市區，明晚11點抵達鎮瀾宮安座；台中清水、大甲警方規畫2天、動用1200名警力疏導交通，回鑾日大甲市區交通管制，呼籲多利用大眾運輸。

大甲媽祖 遶境

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