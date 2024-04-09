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大甲媽進嘉義 湧進30萬人迎駕

聯合報／ 記者黃于凡陳雅玲蔡維斌／連線報導
大甲媽遶境隊伍昨天下午通過雲嘉交界的崙仔大橋，湧入逾20萬人熱情護轎。記者黃于凡／攝影
大甲媽遶境隊伍昨天下午通過雲嘉交界的崙仔大橋，湧入逾20萬人熱情護轎。記者黃于凡／攝影

花蓮強震後各界祈福，大甲媽祖鑾轎隊伍昨天從雲林縣進入嘉義縣，土耳其籍的網紅吳鳳走在隊伍中，取出青天白日滿地紅國旗及有來協助救災的土耳其國旗，為兩國人加油祈福，另，花蓮東華大學在地震時大火，有學生參加隨香，身背QR Code為學校募款，獲得民眾響應。

大甲媽祖遶境昨第3天，即便連假結束，信眾熱情不減，原定下午1時抵達雲嘉縣交界，但中午鑾轎仍在雲林元長，沿路排隊躦轎腳的信徒綿延不斷，更有不少人手抱1袋衣服為家人祈福。

鑾轎下午2時8分通過雲嘉交界崙仔大橋，縣長翁章梁恭迎鑾轎，還有吊車吊起大串鞭炮燃放，即便氣溫飆破30度，人潮湧現將近30萬人，相當熱鬧；而在新港鄉遶境沿途祈福開放鑽轎腳，有坐輪椅民眾只為見媽祖一面，轎班特地將鑾轎抬高，完成鑽轎腳。

大甲媽遶境9天8夜來回340公里，神轎班年紀最大成員是82歲的邵姓老翁，他50歲的兒子、16歲的孫子都是神轎班成員，「三代同堂」一起出動。

遶境隊伍剛進入嘉縣，就傳出新港奉天宮入口的大型牌樓木雕起火，冒出濃煙，消防隊趕抵迅速撲滅，起火原因仍待釐清。

大甲媽鑾轎昨晚安座奉天宮，今天上午8時辦祝壽大典、晚上11時啟程北返。

大甲媽祖 遶境

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