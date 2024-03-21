年初才增至8110元…老農津貼 藍委喊到萬元

行政院今年初才將老農津貼加碼至每月八一一○元，朝野立委有感於物價上漲紛紛修法再度加碼，盤點新國會到目前為止已多達八個修法版本，國民黨立委游顥等人主張將老農津貼調高至每月一萬元，民進黨立委陳秀寶的修正版本，也主張將老農津貼調整為每月八五五○元。

農業部表示，現行每年老農津貼的預算大約四百億元，以立委的提案來看，每月若提高到八五五○元，每年多支出近卅億元；若提高到一萬元，則多支出一二○餘億。這些額外支出將由國庫來撥補，但若不斷加碼，勢必會排擠到其他的農業預算。

國民黨立委游顥、黃建賓、張嘉郡等人昨舉行記者會，提出老農津貼版本。藍委認為台灣近年景氣不佳，通膨嚴重，消費者物價指數及外食費增長居高不下，老農津貼調整勢在必行，主張自明年起，每月福利津貼調整為一萬元，並於每年依據前一年消費成長率公告調整。

新國會上路後不少立委爭相提出法案，其中關於「老農津貼加碼」已高達八個版本，普遍均為農業縣市立委提出相關修法。來自雲林的國民黨立委許宇甄主張，老農津貼自明年起調整至每月一萬元，且每三年或ＣＰＩ年平均成長率超過百分之三時，就應該調整一次。

國民黨雲林立委張嘉郡雖提出修法版本主張提高至一萬兩千元，不過經過同黨立委討論後，目前傾向改為與黨籍立委合作，推動增加至一萬元版本，後續再行溝通。

張嘉郡表示，老農津貼從一九九五年開辦至今已廿九年，開辦時每月三千元，二○一一年建立制度性調整機制，參照消費者物價指數成長率，四年調整一次，從每月七千元起至今為八一一○元，增加約百分之十五，但追不上物價飆漲，建議逐年依據ＣＰＩ指數調整一次。

民進黨立委王美惠主張，未來ＣＰＩ累計成長率百分之五時，中央應予以調整，其後每三年調整一次；民進黨立委陳冠廷主張，每兩年依照ＣＰＩ指數調整一次；民進黨立委蔡易餘認為該改為每兩年依物價指數調整一次，並取消排富條款；陳素月主張調升成八三○○元，ＣＰＩ累計成長率百分之五時調整，而後每四年調整一次。

蔡易餘表示，站在照顧農民立場，老農津貼當然多多益善，但這事已有公式與建議制度，應從制度檢討，而不是變成競相加碼。