立院議程「開天窗」藍綠交火 前立委點名這1人有責協助院長

「立委質詢最好要提早到，且要有專精的題目，不然容易被官員打臉！」針對近日立院質詢風波，前立委羅淑蕾17日受訪時說，立委質詢在精不在多，但不要限制質詢次數；她也認為，立法院長韓國瑜不應該直接把名字念完就散會，資深的秘書長周萬來有責任協助院長，議事人員也應該提前通知隨後將質詢的立委。

提早到聽前面質詢

近日韓國瑜因民進黨立委陳亭妃質詢改書面報告，讓後面幾位立委：國民黨立委羅明才與數位民進黨立委來不及趕去質詢就散會，引發不少討論。羅淑蕾受訪時對韓國瑜的做法沒那麼認同，她說，他既然有找周萬來擔任秘書長，周萬來或議事人員應該要協助韓國瑜，畢竟每個立委都有質詢的時間與權利。

但羅淑蕾也認為，立委在質詢前應該要待在議場附近，不要時間到才到場，自己過去擔任立委的時候，都會提早到，順便聽其他立委質詢，因為可以看官員對議題回答的狀況，輪到自己上台時可以視情況追問、避免重複問問題。她強調，質詢是很重要的，考驗立委有沒有用功。

質詢重質不重量

針對近日有立委每天都質詢很多委員會，羅淑蕾受訪時說，她也曾經一個早上會跑幾個委員會，但是因為自己有關心的議題，例如以前討論採用ETC (e-tag)，本來考慮用車上盒，但因為盒子會用2個電池，將牽涉到嚴重的環保問題，她雖是交通委員會，還是有到衛環委員會質詢。

「跑委員會應該『重質不重量』，對議題要有深入了解！」但羅淑蕾也反對限制立委的質詢次數，若有立委很用功，對很多議題關心也很好，不過官員都非常厲害，如果質詢出醜，立委很容易下不了台。她認為，若多質詢的立委後來被官員打臉的次數多，自己質詢次數就會減少。

應拋開黨派成見

對於新國會的感想，羅淑蕾認為，各黨應該拋開黨派，對百姓有利的案子應該要多合作，否則大家對這些爭吵已經感到不耐煩，台灣對於政黨色彩的區分太嚴重。

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