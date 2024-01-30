新國會龍頭戰 韓江配、游蔡配分訪民眾黨團

立法院二月一日選舉新任正副院長，國民黨立法院正副院長被提名人韓國瑜、江啟臣，以及民進黨立法院正副院長被提名人游錫堃、蔡其昌，昨天接連拜會民眾黨立法院黨團。對於藍綠競相「拉票」，民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，預計卅一日會舉辦記者會對外說明有關立法院正副院長選舉的立場與態度。

韓：不會把民眾黨當空氣 會當氧氣

韓國瑜與江啟臣昨天上午前往民眾黨團，拜會八名不分區立委當選人，雙方互動熱絡。韓國瑜到場時面露微笑，過程還不斷摟著立委當選人黃國昌，雙方合照時更主動向黃國昌說，「要不要擁抱一下」，輕摟黃國昌肩膀表達善意，氣氛熱絡。

針對民眾黨先前提出多項國會改革訴求，韓國瑜表示，對於四項改革意見「非常有共識」；雙方溝通國會改革、在野黨未來能否聯手，滿足台灣人民需求與期待，幾乎是無話不談，溝通意見都相當徹底，不過沒有談到委員會單一召委制，主要都在討論如何帶動國會改革。

拜會過程，黃國昌當場反映，過往小黨常被當空氣，不利國會健全和諧發展，韓國瑜則當場承諾，絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作「氧氣」。

黃國昌說，相當感謝韓國瑜與江啟臣到訪，如同韓國瑜所說，這是一個非常健康、良性的互動，絕對沒有外界所形容的「私設刑堂」、「密室協商交換」等情形。

挺委員會單一召委 游：僅代表個人

民進黨團昨天上午黨團會議推舉現任正副院長游錫堃、蔡其昌角逐下屆國會龍頭。游錫堃會後受訪時表示，目前還無法預料選舉結果，雖然他有信心，但沒把握，現在就是全力以赴。「游蔡配」下午拜會民眾黨團前，游錫堃先在臉書發布一封游錫堃、蔡其昌署名的「敬致台灣民眾黨八位立委當選人先進的公開信」，除了民眾黨團的四項國會改革建議，對於「朝向建立常設委員會單一召委制度」，他也以個人身分敬表贊同。不過，游錫堃在拜會民眾黨團後表示，公開信僅是個人表達支持，不是代表民進黨。

黃國昌：民眾黨立場 一定團進團出

黃國昌則說，國民黨團、民進黨團接連來訪，民眾黨立場就是來者是客，以禮相待，兩場會談內容融洽，相信對國會未來順暢運作，都有正面積極意義；至於民眾黨的立場，就像民眾黨主席柯文哲所說，一定會團進團出，有任何決定會對外說明。

立法院副院長蔡其昌則表示，會議沒有特別熱絡等情緒，就是正常交談。由於黃國昌曾表態不支持蔡其昌，當游、蔡共同走向黃國昌等人時，黃國昌先向游錫堃握手致意，轉向蔡其昌握手，說了一聲「其昌兄，請」，就轉身背對蔡其昌，邀游入場；會後，媒體問黃國昌，是否比照韓國瑜，給蔡其昌一個擁抱，蔡微笑回應「我通常只跟我老婆抱」。

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