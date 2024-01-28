藍高層：國民黨沒過半要謙卑

國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜、江啟臣明上午九時將拜會立法院民眾黨團，藍高層指出，國民黨雖是新國會第一大黨，沒有過半是事實，對於院長選舉無法篤定，當然要尋求在野合作，韓江去拜訪有其必要；且就算是韓江配真能勝選，國民黨更需要謙卑，要跟民進黨不同，不能擺出老大的樣子。

國民黨立委賴士葆說，國民黨希望民眾黨不會設套，民眾黨握有關鍵八票，正副院長候選人去拜訪是稀鬆平常的事情。對國民黨來講，就是去拉票，進行藍白合，加大監督力量。

藍委王鴻薇認為，如要爭取民眾黨支持，國民黨去拜會是人之常情，禮貌性拜會尋求支持，沒有什麼問題，不必看得太重。至於民眾黨最後是否要支持韓江配，白營自己要評估，國民黨做足誠意，民眾黨若還拒投韓江，政治風險由民眾黨承擔。

國民黨立委曾銘宗說，天底沒有祕密的事情，到時溝通時，會有第三人到場，假設萬一有不同看法，會變成各自表述，應不至於變成閉門考試，多溝通，增進相互了解，以後才有共識。

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