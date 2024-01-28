藍高層：國民黨沒過半要謙卑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立法院長候選人韓國瑜預計明天上午九時前往民眾黨團拜會。本報資料照片
國民黨立法院長候選人韓國瑜預計明天上午九時前往民眾黨團拜會。本報資料照片

國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜江啟臣明上午九時將拜會立法院民眾黨團，藍高層指出，國民黨雖是新國會第一大黨，沒有過半是事實，對於院長選舉無法篤定，當然要尋求在野合作，韓江去拜訪有其必要；且就算是韓江配真能勝選，國民黨更需要謙卑，要跟民進黨不同，不能擺出老大的樣子。

國民黨立委賴士葆說，國民黨希望民眾黨不會設套，民眾黨握有關鍵八票，正副院長候選人去拜訪是稀鬆平常的事情。對國民黨來講，就是去拉票，進行藍白合，加大監督力量。

藍委王鴻薇認為，如要爭取民眾黨支持，國民黨去拜會是人之常情，禮貌性拜會尋求支持，沒有什麼問題，不必看得太重。至於民眾黨最後是否要支持韓江配，白營自己要評估，國民黨做足誠意，民眾黨若還拒投韓江，政治風險由民眾黨承擔。

國民黨立委曾銘宗說，天底沒有祕密的事情，到時溝通時，會有第三人到場，假設萬一有不同看法，會變成各自表述，應不至於變成閉門考試，多溝通，增進相互了解，以後才有共識。

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