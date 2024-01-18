快訊

三星Galaxy S24系列價格曝光！1圖看漲幅 這型號竟便宜1千元

立院院長選舉 前白營幕僚稱柯文哲恐是「綠白合」最大障礙

建商被徵碳費陷「碳焦慮」 對消費者喊漲邏輯太粗暴？

新國會龍頭「禿子戰水牛」 黃暐瀚預測最終票數：韓國瑜會贏

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨立法院長人選，由不分區立委第一名韓國瑜（前）出任應無懸念，民進黨則可能推現任立法院長游錫堃尋求連任，國會將上演「禿子與水牛」大戰。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院長人選，由不分區立委第一名韓國瑜（前）出任應無懸念，民進黨則可能推現任立法院長游錫堃尋求連任，國會將上演「禿子與水牛」大戰。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選落幕，國會出現「三黨不過半」新型態，2月1日即將上演國會龍頭之戰，民進黨稱一定推現任立法院長游錫堃尋求連任，而國民黨擬推不分區立委第一名韓國瑜，將上演「禿子與水牛」大戰。對此，黃暐瀚預測最終將由韓國瑜勝出。

黃暐瀚在節目《關鍵時刻》分析，游錫堃、韓國瑜的立院龍頭之爭，他認為韓國瑜獲勝機會大，當主持人詢問：「確定韓國瑜了嗎？」黃暐瀚也表示，白營不想要跟綠合作變小綠，而跟藍營合作就變小藍，8名不分區立委的票乾脆投給自己，如果是這樣投的話，根據立法院的院長副院長選舉辦法，第一輪就不會過，推測韓國瑜將拿下54票、游錫堃51票，緊接著第二輪將會是一樣的得票比，最終由韓國瑜奪下院長寶座。

另外，傳出藍營鎖定韓國瑜和民眾黨不分區立委黃國昌組成「韓昌配」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也質疑，「韓昌配」是不是沐猴而冠？正副院長是一個國家的象徵，這對國家是好的嗎？黃暐瀚對此則說，柯建銘與黃國昌之間有「新仇舊恨」，柯建銘真的太討厭黃國昌，所以鐵了心斷絕跟民眾黨合作的路。

至於藍營方面，戰鬥藍發起人趙少康今（18）日表示，他不關心誰配誰，也承認民眾黨主席柯文哲變來變去，但希望國民黨忘掉以前，別計較小恩小怨，從正、副院長選舉開始建立合作，不然國會最大黨也是虛的。他也說，未來立法院若藍白合作，加起來62席，就有很大力量，可牽制民進黨不良施政。

2024選舉 2024立委選舉 黃暐瀚 韓國瑜 立法院 黃國昌 不分區立委

延伸閱讀

苗栗這區很荒涼？網卻力薦「適合投資」：漲幅比竹南還高！

別再觸霉頭！專家曝送禮5大禁忌：恐詛咒人短命

不婚不生「未來怎麼過除夕夜」？網點破關鍵：跟假日一樣

台灣手搖飲TOP1是誰？網一面倒推「這名牌」：用料扎實、基本茶打趴全台！

相關新聞

新國會龍頭「禿子戰水牛」 黃暐瀚預測最終票數：韓國瑜會贏

2024總統大選落幕，國會出現「三黨不過半」新型態，2月1日即將上演國會龍頭之戰，民進黨稱一定推現任立法院長游錫堃尋求連任，而國民黨擬推不分區立委第一名韓國瑜，將上演「禿子與水牛」大戰。對此，黃暐瀚預測最終將由韓國瑜勝出。

【即時短評】拉綠打藍，柯文哲故技重施能騙過藍綠嗎？

選後立法院成為三黨不過半之局，民眾黨到底會和誰合作，立法院院長、副院長選舉將成為第一個指標。不過這兩天，民眾黨主席柯文哲...

藍拚立院龍頭韓國瑜呼聲高 萬美玲擬爭取黨團書記長

國民黨成為國會最大黨，未來立法院正、副院長、黨團幹部由誰出任，備受關注。據了解，不分區立委當選人韓國瑜參選院長呼聲高；黨...

政治金童開班 趙少康教新科藍委「一擋十電官員」

2024大選落幕，國民黨於總統大選吞敗，國會選舉有所斬獲。中廣前董事長趙少康今說，下周會開座談會，邀請國民黨立委當選人，...

陳亭妃立委5連霸 捐選舉補助款助弱勢

5連霸的民主進步黨籍立法委員陳亭妃今天發布新聞稿宣布，選舉補助款近新台幣400萬元全捐，其中1/3繳回民進黨中央黨部，2...

賴清德上緊發條 民進黨下周召集新立委開共識營

新國會將於2月1日開議，民進黨已經準備上緊發條，面對席次未過半的國會。民進黨立院黨團近日發出通知，將於1月23日針對第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。