新國會龍頭「禿子戰水牛」 黃暐瀚預測最終票數：韓國瑜會贏

2024總統大選落幕，國會出現「三黨不過半」新型態，2月1日即將上演國會龍頭之戰，民進黨稱一定推現任立法院長游錫堃尋求連任，而國民黨擬推不分區立委第一名韓國瑜，將上演「禿子與水牛」大戰。對此，黃暐瀚預測最終將由韓國瑜勝出。

黃暐瀚在節目《關鍵時刻》分析，游錫堃、韓國瑜的立院龍頭之爭，他認為韓國瑜獲勝機會大，當主持人詢問：「確定韓國瑜了嗎？」黃暐瀚也表示，白營不想要跟綠合作變小綠，而跟藍營合作就變小藍，8名不分區立委的票乾脆投給自己，如果是這樣投的話，根據立法院的院長副院長選舉辦法，第一輪就不會過，推測韓國瑜將拿下54票、游錫堃51票，緊接著第二輪將會是一樣的得票比，最終由韓國瑜奪下院長寶座。

另外，傳出藍營鎖定韓國瑜和民眾黨不分區立委黃國昌組成「韓昌配」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也質疑，「韓昌配」是不是沐猴而冠？正副院長是一個國家的象徵，這對國家是好的嗎？黃暐瀚對此則說，柯建銘與黃國昌之間有「新仇舊恨」，柯建銘真的太討厭黃國昌，所以鐵了心斷絕跟民眾黨合作的路。

至於藍營方面，戰鬥藍發起人趙少康今（18）日表示，他不關心誰配誰，也承認民眾黨主席柯文哲變來變去，但希望國民黨忘掉以前，別計較小恩小怨，從正、副院長選舉開始建立合作，不然國會最大黨也是虛的。他也說，未來立法院若藍白合作，加起來62席，就有很大力量，可牽制民進黨不良施政。

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