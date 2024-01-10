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林佳龍酸落跑 林金結反批吳琪銘橡皮圖章

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
吳琪銘（左）昨找來總統府秘書長林佳龍（右）陪掃街。記者李定宇／攝影
吳琪銘（左）昨找來總統府秘書長林佳龍（右）陪掃街。記者李定宇／攝影

新北立委十選區藍綠廝殺激烈，現任民進黨立委吳琪銘大戰國民黨挑戰者林金結，吳琪銘昨找總統府秘書長林佳龍陪掃街，林佳龍酸林金結剛選上議員就選立委是落跑，林金結反批吳琪銘只是民進黨的橡皮圖章。

選戰最後階段，激戰區硝煙味四起，吳琪銘昨找林佳龍掃街衝刺陸戰，林佳龍批林金結剛選上議員又要選立委是落跑，還提到林金結師父盧嘉辰轉向為吳琪銘站台，就可知林、吳為人差別。

林金結（左二）與前立委陳學聖（右一）昨安排「至聖先師」節目網路直播。圖／林金結提供
林金結（左二）與前立委陳學聖（右一）昨安排「至聖先師」節目網路直播。圖／林金結提供

林金結反擊說，他與吳琪銘差別就是他具有進步概念，願意擇善固執，具溝通能力，面對不好制度會為民意發聲，常針砭時事傳達民意，不會淪為只有黨意的國會投票部隊。

土城、三峽選區選情緊繃，吳琪銘6日找三峽農會理事長蘇俊龍站台，外界盛傳拔樁成功，不過7日及昨天蘇俊龍兩度為林金結輔選，破除吳琪銘拔樁成功傳言。蘇俊龍強調，與吳琪銘、林金結都是好朋友，否認拔樁消息。

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