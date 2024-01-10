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宜蘭第二場立委政見會 楊桃續戰魚丸

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣第二場立委選舉公辦政見會昨落幕，延續首場砲火，民進黨陳俊宇批國民黨黃琤婷叫他「陳楊桃」是瞧不起艱苦人，黃說她被叫「黃魚丸」也不覺得被貶低；民眾黨陳琬惠強調「我背後不是藍綠權貴，而是人民」，沒有包袱；基進黨林意評則自詡忠於本土的側翼。

陳俊宇火力全開針對黃琤婷，質問她是否同意國民黨支持九二共識、主張重啟服貿？提及自己的新封號「陳楊桃」，他嘆楊桃本是故鄉重要產業，被抹黑才沒落，黃琤婷瞧不起艱苦人，韓國瑜也說賴清德礦工之子怎麼能選總統，兩人有何不同？

林意評也砲打藍白，批黃琤婷連選區的建設都不清楚、陳琬惠提出的政見要讓全民每年多繳7850元。林說，台灣基進被叫做側翼，沒錯，他們是忠於台灣的側翼；民進黨不可能同時執政與監督，盼基進扮演本土在野黨。

黃琤婷回擊，她外號「黃魚丸」也不覺得被冒犯，封號是個人問題，陳俊宇應該反思。許多人認為國民黨保守，其實已經在改變，這次提出巴氏量表等政見讓綠營追趕，也提名沒有背景、資源的她；深藍、深綠是過去式，選民更看重政見能否符合期待。

陳琬惠主張，自己超越藍綠候選人的三大優勢：不懶惰、有經驗、沒有包袱。她擔任立委質詢率超過九成，不像黃琤婷和陳俊宇只有10%和17%；熟悉立院運作，宜蘭人不會錯過關鍵10年。

無黨籍林錦坤一改首場猛批陳俊宇作風，主講政見，包含推動修憲、加發敬老金、補助基本工資低於4萬的勞工、調高老人年金到1萬6000元、每月補助生理婦女3600元、建立免費健檢、每月補助農民2萬元等。

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