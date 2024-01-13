桃園市立委選舉／藍綠纏鬥！鄭運鵬力拚連任、涂權吉、黃世杰雙雄爭霸
2024總統立委大選今日進行投票，桃園市立委選戰激烈，桃園政治版圖傳統藍大於綠，6個立委選區大都呈現藍綠五五波對決局勢。目前國民黨有3席，盼擴展至5席；綠營有2加1席，也力拚全壘打。第1、2、3選區民進黨鄭運鵬、黃世杰與國民黨魯明哲皆爭取連任，但藍綠陣營對決勝負難分；第4、5、6選區選票結構則為藍大於綠。
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桃園第1選區共三人參戰，戰況聚焦民進黨鄭運鵬爭取連任，對上國民黨市議員牛煦庭強力挑戰，藍綠勢均力敵；第2選區同樣藍綠纏鬥，由國民黨現任議員涂權吉挑戰民進黨現任立委黃世杰；第3選區民進黨彭俊豪二戰國民黨現任立委魯明哲，加上新黨游智彬三人競逐，藍綠雙雄對決結果難料。
第4選區藍綠相爭，國民黨現任立委萬美玲面臨民進黨范綱祥挑戰，兩人在桃園問政皆有口碑；第5選區藍白綠混戰，國民黨立委呂玉玲力拚4連任，與民進黨劉仁照、民眾黨賴香伶形成「三腳督」戰況；第6選區共6人參選，由國民黨新秀邱若華抗衡民進黨趙正宇。
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