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台東選區／泛綠分裂 黃建賓打組織戰

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
選戰倒數，以無黨籍身分參選立委拚連任劉櫂豪（前中咖啡色外套者）至今未有重量級政治人物現身站台。他27日受訪表示，日前競總成立時感受到熱情民眾支持，「台東鄉親才是最大咖」。圖／中央社
選戰倒數，以無黨籍身分參選立委拚連任劉櫂豪（前中咖啡色外套者）至今未有重量級政治人物現身站台。他27日受訪表示，日前競總成立時感受到熱情民眾支持，「台東鄉親才是最大咖」。圖／中央社

台東縣立委選舉六人搶一席，競爭激烈。綠營因分裂，視台東為選情危急區，民進黨大咖輪番搶救黨提名人賴坤成，退出民進黨、以無黨籍身分尋求連任的劉櫂豪猛打政績牌；相較綠營動作頻頻，國民黨黃建賓將陸軍組織發揮至極致，三人廝殺纏鬥難分勝負。

賴坤成與劉櫂豪長期不和，賴在去年初黨內初選擊敗劉櫂豪後，雙方支持者放話不斷，劉宣布退黨參選，兩人對決檯面化，民進黨為穩定支持者，總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴強力到台東輔選，黨內大老也專程站台，呼籲劉願賭服輸。

賴坤成出招凌厲，拳拳卻猶如打在棉花上，劉櫂豪頻以軟釘子回應，劉訴求「藍綠通吃」，除不主動攻擊賴，也大秀政績牌，爭取淺藍及中間選民選票。

相較賴坤成、劉櫂豪參選經驗豐富，代表國民黨參選的大武鄉長黃建賓最大資源就是黨的組織，除了黨主席朱立倫及台東縣前縣長、黨秘書長黃健庭強力輔選，縣長饒慶鈴、議長吳秀華等也都全力拉抬。

藍營內部坦言，台東市是最大票倉，黃建賓知名度不足，若單獨對決賴坤成、劉櫂豪兩強都無勝算，畢竟賴、劉兩人長期在台東市經營，人脈跨越藍綠，藍營需團結一致才有勝算。

無黨籍候選人許瑞貴原有意批藍袍參選，但未獲支持，違紀參選遭黨紀處分，近日疑涉賄選案遭檢調搜索，許採哀兵姿態爭取支持。（系列完）

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