拉抬藍小雞 蔣萬安：感受高雄人熱情

台北市長蔣萬安昨首度到高雄為黨籍立委參選人造勢，直言感受到高雄人滿滿熱情與人情味，就像太陽一樣溫暖，他還看到大家對改變的渴望，強調這次選舉不僅總統、副總統重要，立委選舉也重要，一定要讓優秀年輕的新血進入立法院。

民進黨揚言高雄立委選舉「八仙過海」八席全上，但昨天蔣萬安高雄行受到支持者熱烈歡迎，國民黨高雄市黨部主委黃昭順說，蔣萬安到高雄輔選為選情大加分，她有信心國民黨在高雄要拿下四席立委。

蔣萬安昨高雄輔選首站到旗津為立委參選人李明璇造勢，許多婆婆媽媽及年輕人爭相要求合影、簽名，蔣萬安來者不拒，笑著說「感受到高雄人熱情」，還說一定要排時間帶妻子、孩子到高雄玩。蔣稱讚李明璇的女兒很可愛，自己身為三寶爸但仍很想要個女兒，眾人起鬨叫蔣再生一個，蔣笑著說「我要回去問我的老闆」，引起滿場笑聲。

蔣萬安接著到鳳山替立委參選人鍾易仲站台，他說當地陸軍官校明年建校一百周年，國民黨的精神要繼續延續下去，他還說與鍾易仲都是「三寶爸」，都很關心幼兒教育、托幼、成長等議題。

蔣萬安也推薦國民黨總統參選人侯友宜，指侯一生奉獻警界，一定會守護國家安全，他還舉例新北市新莊塭仔圳重劃區為例，原本是大片鐵皮工廠、亂象不斷，侯僅花了三年就協調工廠遷移，這就是侯的魄力，解決卅多年無法解決的市政沉痾。

蔣萬安說，陪立委參選人黃柏霖大進場時，群眾緊抓他的手、看著他的眼，他知道大家對改變的渴望、對柏霖進立院的期待。現場有群眾大喊「留下來」，蔣說，他想留下來，但「我太太會很緊張。」引來支持者大笑。他陪立委參選人陳美雅到市場拜票，不少攤商熱情上前打招呼，讓藍營基層士氣大振。

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