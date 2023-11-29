台中一選區成「藍白合」示範！蔡其昌54.5%當選率領先 蔡壁如獲盧秀燕支持緊咬在後

image source：FB／蔡其昌、蔡壁如

文／陳彥羽

藍白合宣告破局後，日前國民黨宣布除原本合作的區域立委選區外，嚴禁參選人找民眾黨候選人站台。對此，民眾黨立委參選人蔡壁如回應，在台中區域立委藍白合是沒有問題的。台中市長盧秀燕直說，總統雖然不能合作，但是在立委以及議題上都是可以合作的。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（28）日最新公布的台中第一選區（大甲、清水、梧棲、外埔、大安）參選人當選預測，民進黨立委參選人蔡其昌以54.5%的當選率，小幅領先對手蔡壁如的45.5%當選率。

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指「不能讓民進黨一黨獨大」 蔡壁如：目標還是政黨輪替

比較近兩週兩人各面向指數，蔡壁如在網路聲量上以3萬1000筆，力壓蔡其昌的4000筆。蔡壁如的聲量於11月21日創下高峰，起因為當時藍白陣營對於民調「誤差範圍」有所歧見，媒體人尚毅夫指出，政黨協商當天，有兩人和民眾黨總統參選人柯文哲說誤差範圍是正負三，前總統馬英九也特別提醒柯文哲。對此，蔡壁如回應，「柯P知道，但他還是簽了」。消息一出後，也引發不少網路輿論。

昨日蔡壁如出席國民黨中央記者會時表示，藍白在台中市立委選舉還是繼續合作；雖然選區的藍營支持者有不滿，但國民黨未在該選區提名立委，等待情緒發洩完後，還是向她表達會繼續支持。蔡壁如喊話，共同目標還是政黨輪替、立院三黨不過半，尤其不能讓民進黨一黨獨大。

賴清德陪同登記蔡其昌衝聲量 球迷力推：會長真的愛棒球

蔡其昌在過去兩週數據中，在好感度、擴散廣度、粉絲互動力上，與蔡壁如拉開差距，好感度1.6勝過蔡壁如0.3，在粉絲互動力中13萬1000筆力壓蔡壁如的2萬3000筆。11月21日民進黨總統參選人賴清德特地南下，陪同台中市8位立委參選人登記，賴清德指出，蔡其昌在國會調和鼎鼐，協助總統蔡英文推動國政，建設也衝第一，上次是男性立委最高票，期望能打破上次得票紀錄。蔡其昌也發文感謝賴清德陪同台中隊立委登記參選，支持者也在留言區表示，「副院長加油台中一定贏」、「加油守護台灣新一起拚」。

同日，蔡其昌以中華職棒會長的身分在中職34年年度頒獎典禮中表示，「謝謝球迷誇讚、罵我、酸我，裁判判1顆壞球也要叫會長出來面對。不管怎樣，都很感謝，因為嫌貨人才是買貨人。中職有你們支持，台灣棒球才會更好」。對此，不少球迷感性留言，「推真的愛棒球」、「除了新竹以外，都大推做得超讚」、「有做事是事實，推蔡會長」。

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