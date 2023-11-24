康世明登記參選 苗栗海線立委「雙明」對決

民進黨苗栗第1選區海線立委參選人康世明昨天登記，強調從政基本原則是正派跟溫暖，「上架正派，下架黑金」是縣民共識；以無黨身分參選的國民黨立委陳超明回應，自己清清白白，參選後從「有錢選到没錢」，所以才有這麼多鄉親支持。

康世明昨由眾多支持者陪同前往苗栗文觀局中正堂辦理登記，眾人高喊「上架正派，下架黑金」及「凍蒜」口號；康世明強調，這次就是正派與黑金的選擇，下架黑金不是負面指控，支持正派能信賴的人選，就能守護台灣，改變苗栗。

陳超明回應，自己沒有被指控的貪汙行為，司法也沒有證據，絕對清清白白，會捲入案件是民進黨內部鬥爭，拉個國民黨墊背，且是政治案件、政治審判；他參選後從「有錢選到没錢」，所以才有這麼多鄉親支持。

桃竹苗昨共6人登記，除了苗栗1選區「雙明對決」選局激烈，桃園2選區不遑多讓，國民黨參選人涂權吉登記後說，他在艱困選區能打到五五波，證明主流民意是希望政黨輪替，下架黨意立委；對手民進黨現任立委黃世杰回應，相信選民有慧眼。

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