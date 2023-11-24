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康世明登記參選 苗栗海線立委「雙明」對決

聯合報／ 記者胡蓬生陳俊智賈寶楠翁唯真黃羿馨張裕珍／連線報導
民進黨苗栗第一選區海線立委參選人康世明昨天上午由兄長康世儒等人陪同完成立委候選人登記。記者胡蓬生／攝影
民進黨苗栗第一選區海線立委參選人康世明昨天上午由兄長康世儒等人陪同完成立委候選人登記。記者胡蓬生／攝影

民進黨苗栗第1選區海線立委參選人康世明昨天登記，強調從政基本原則是正派跟溫暖，「上架正派，下架黑金」是縣民共識；以無黨身分參選的國民黨立委陳超明回應，自己清清白白，參選後從「有錢選到没錢」，所以才有這麼多鄉親支持。

康世明昨由眾多支持者陪同前往苗栗文觀局中正堂辦理登記，眾人高喊「上架正派，下架黑金」及「凍蒜」口號；康世明強調，這次就是正派與黑金的選擇，下架黑金不是負面指控，支持正派能信賴的人選，就能守護台灣，改變苗栗。

陳超明回應，自己沒有被指控的貪汙行為，司法也沒有證據，絕對清清白白，會捲入案件是民進黨內部鬥爭，拉個國民黨墊背，且是政治案件、政治審判；他參選後從「有錢選到没錢」，所以才有這麼多鄉親支持。

桃竹苗昨共6人登記，除了苗栗1選區「雙明對決」選局激烈，桃園2選區不遑多讓，國民黨參選人涂權吉登記後說，他在艱困選區能打到五五波，證明主流民意是希望政黨輪替，下架黨意立委；對手民進黨現任立委黃世杰回應，相信選民有慧眼。

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