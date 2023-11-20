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韓國瑜領軍國民黨不分區 郭正亮揭背後玄機：比綠營好太多

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨昨天公布立委不分區名單，高雄市前市長韓國瑜（中）名列第一位，。記者余承翰／攝影
國民黨昨天公布立委不分區名單，高雄市前市長韓國瑜（中）名列第一位，。記者余承翰／攝影

國民黨2024不分區立委名單昨（19）日出爐，由前高雄市長韓國瑜名列第一。對此，立委郭正亮分析該名單，認為不僅比上次好，跟民進黨比更是好很多。

國民黨中常會昨通過不分區立委提名名單，高雄市前市長韓國瑜排名第一，國民黨智庫執行長柯志恩第二，前18名依序為韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞與楊應超。

國民黨不分區立委提名名單 製表／鄭媁
國民黨不分區立委提名名單 製表／鄭媁

郭正亮在節目《新聞大白話》中表示，國民黨這次不分區名單不僅比上次好，跟民進黨比更是好很多，因為除了韓國瑜外，其他包括柯志恩、謝龍介、王育敏、蘇清泉等人，都是在南部選舉有功勞的人，是藍營南部最缺的實力。另外，名單上的陳永康，其實是有當國防部長的資格，「他不只是潛艦國造的計畫提出者，而且也是我們台灣兵推做得最好的將軍」。

郭正亮表示，相比民進黨整天喊抗中保台，不分區名單內卻連個軍人都沒有，總統參選人賴清德把黑熊學院院長沈伯洋列在不分區男子第一，「就算重視認知作戰，明明也有認真做研究的人選，卻偏偏提了個黑熊學院院長，男性組還排在極具象徵性的第一位，真的是太離譜」。

另外，郭正亮也提到，「王育敏排序第13就要看運氣，如果到最後民眾黨只有8席，那就有機會；如果國民黨執政，這裡面一定會有人入閣，那王育敏一定也會往前遞補」。

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