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基隆3新生代對決 瞄準通勤族

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
國民黨基隆市立委參選人林沛祥。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市立委參選人林沛祥。記者游明煌／攝影

基隆2024立委選舉呈現3名新生代現、前任議員對決，國民黨林沛祥擁政二代豐沛人脈，整合泛藍勢力；民進黨因原參選人張秉鈞涉貪被收押，議員鄭文婷臨危受命上場；無黨籍前議員王醒之主打「反四接」，以生態環保議題要打破藍綠，交通議題更成3強交鋒主戰場。

林沛祥父親為前省議員、前市長林水木，母親是前立委徐少萍，家族勢力深耕地方，林沛祥是留美博士，接棒從政首任議員就拚上副議長。基隆市長謝國樑協助整合泛藍勢力，想挾市長勝選氣勢，助藍營再下一城。

民進黨基隆市立委參選人鄭文婷。圖／市黨部提供
民進黨基隆市立委參選人鄭文婷。圖／市黨部提供

民進黨現任立委蔡適應2020年拿下10萬票，去年轉戰市長僅得7萬票，市長敗選後，蔡出乎意料放棄立委連任，新生代搶接班。民調第一的張秉鈞涉貪案衝擊基本盤，湧言會鄭文婷結合「信賴台灣」活動深入各區，前市長林右昌幫忙固票，鄭主打公益律師形象，鎖定婦幼、重大建設議題，猛打「施政倒退牌」，要喚回消失的3萬票支持者。

無黨籍基隆市立委參選人王醒之。圖／王醒之提供
無黨籍基隆市立委參選人王醒之。圖／王醒之提供

守護外木山行動召集人王醒之的父親是民進黨已故大老王拓，但王醒之走自己的路，以無黨籍身分從事環保社運多年，2018年曾當選1屆議員，今年挑戰立委，要打非傳統戰法，讓「藍綠政治」走向「議題政治」。

林右昌執政8年後被謝國樑翻轉，地方觀察基本盤重回昔日藍綠六四比，中間選民成關鍵，基隆每天近10萬名通勤族成兵家必爭票倉。

鄭文婷說，林沛祥父親前市長林水木時期濫發建照，規避公共設施空間，衍生交通亂象。林沛祥反擊，他長期關注通勤族需求，早協調過增班，不像鄭臨時博聲量，並批扯其父是政治化。王醒之指出，通勤須從根本解決，主管機關應整合各業者資源，組成客運大聯盟。

攸關基隆未來發展的基隆捷運，林沛祥說，基捷是解決交通困境的解方，但財務不能過於樂觀；鄭文婷說，基捷路網完成後能引領北北基城市發展；王醒之憂心，未來可能承擔龐大債務。

基隆市立委選區 製表／游明煌
基隆市立委選區 製表／游明煌

2024選舉 2024立委選舉

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