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2024選戰溫度計／泛藍分裂危機 吳思瑤當選率41.8%居冠、張斯綱38.8%緊追

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
圖/選戰溫度計
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根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（2）日最新公布的台北市第一選區（士林、北投）立委參選人當選預測，民進黨參選人吳思瑤當選率41.8％，贏過國民黨立委參選人張斯綱的38.8％以及新黨立委參選人侯漢廷的19.5％。

張斯綱近來臉書粉專被攻擊、屢遭傳婚外情，前天（10月31日）召開記者會，指控有人以其逝世妻子做文宣，懷疑網軍所為，直言非常難過，「傷害我個人無所謂，我不允許傷害我太太」，將對謠言者提告誹謗。由於該記者會獲得媒體關注，因此比較三人的新聞擴散廣度，張斯綱以56個頻道，勝過吳思瑤的52個頻道以及侯漢廷的44個頻道。

吳思瑤好感度第一　「糖果站結合泡泡派對挺同」正面聲量高

另外，針對三人近一週的好感度，吳思瑤以2.5位居第一，張斯綱0.6、侯漢廷0.5纏鬥中。吳思瑤每年萬聖節都會推出「思瑤姐姐糖果站」，今（2023）年糖果站大升級，掛上彩虹裝飾挺同志，加上泡泡派對結合萬聖節Trick Or Treat發放糖果，吸引不少家長跟學童踴躍參與活動。有網友留言，「思瑤委員加油」、「規劃得非常成功，讚啦」。

侯漢廷聲量、粉絲互動力表現最佳　攻言論自由話題獲關注

至於侯漢廷則是在聲量、粉絲互動力表現最佳，聲量的部分以4千多筆，贏過張斯綱、吳思瑤的2千多、346筆。此外，侯漢廷臉書粉絲互動力以2.8萬勝過張斯綱的1.5萬以及吳思瑤的1.1萬。中選會日前公告，街訪或網路調查都算民調，須遵守選罷法規範，違者最高罰200萬。對此，侯漢廷認為，「網路、投票街訪本來就是表達意見的一種方式，誰這麼無聊要封殺街訪言論自由？」有網友表示，「怎不乾脆宣布戒嚴？綠色恐怖」；但也有人認為，「無論民調從哪裡出來，要公布抽樣，讓民調更加有公信力」。

image source：選戰溫度計

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