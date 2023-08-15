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高市立委選舉 綠力守8席、藍白盼有合作空間

中央社／ 高雄15日電
民眾黨徵召旅美博士曾尹儷（左二）投入高雄第一選區立委選舉，曾表示，旗美不能只有一個「漂亮寶貝」（指邱議瑩），應投注更多替地方創造更多的「寶貝」。聯合報記者王昭月／攝影
民眾黨徵召旅美博士曾尹儷（左二）投入高雄第一選區立委選舉，曾表示，旗美不能只有一個「漂亮寶貝」（指邱議瑩），應投注更多替地方創造更多的「寶貝」。聯合報記者王昭月／攝影

明年高雄市區域立委選舉，民進黨各選將已就定位，國民黨僅第1選區未決定，民眾黨至今僅公布第1選區由曾尹儷參選。民進黨力拚守住8席，國民黨、民眾黨則盼彼此有合作空間。

高雄市有8席區域立委，民進黨從第1選區到第8選區分別提名邱議瑩、邱志偉、李柏毅、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑及賴瑞隆。除了第3選區現任立委劉世芳退選，由市議員李柏毅接棒參選，其他7選區均為現任立委尋求連任。

國民黨只剩第1選區尚未決定人選，其他第2選區到第8選區分別提名曹桓榮、李眉蓁、陳若翠、黃柏霖、陳美雅、鍾易仲及李明璇，其中李眉蓁、黃柏霖、陳美雅、鍾易仲為現任市議員。

民眾黨中央委員會日前通過曾尹儷參選第1選區，這也是民眾黨目前唯一公布的高市區域立委參選人。曾尹儷去年曾用無黨籍參選高雄市長，獲1萬4585票。

民眾黨高雄市黨部主委莊貽量今天接受媒體聯訪表示，除了曾尹儷，其他選區都有人選洽談中，第8選區的人選正在黨中央審理。被問到會否參選第3選區立委，莊貽量說，沒有排斥，隨時備戰，只要黨有需要，他義不容辭。

民進黨全力守住8席立委，力拚連任或接棒成功。國民黨和民眾黨則分別提名人選挑戰。不過，莊貽量說，國民黨常提名後喊「藍白合」，形同「吃我們豆腐」，是否民眾黨提名，相對也希望國民黨或其他政黨，能全力支持民眾黨的候選人。

曾尹儷今天在莊貽量等人陪同下召開參選高雄立委誓師記者會。曾尹儷說，如果在野力量無法團結，就無法政黨輪替，希望國民黨能支持她，一起為地方打拚。

國民黨高雄市黨部主委黃昭順接受媒體訪問表示，民眾都希望下架民進黨，「如果藍白不合作會被看笑話，也違背大家的期待」。如果民眾黨提名的人選夠強，國民黨也會尊重、幫忙。

國民黨第1選區目前尚未提名人選，黃昭順說，在野有合作空間，國民黨會做滾動式民調，如果國民黨提名人選不夠強，或民眾黨提名的人選夠強、但國民黨再去提名人選，就無法下架民進黨。

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