黃呂錦茹「五顧茅廬」未成 韓冰回覆：這次真的不考慮參選
國民黨在台北市第5選區（萬華、北中正）立委初選民調爭議未解，人選難產，北市黨部希望徵召韓國瑜的女兒韓冰參選，主委黃呂錦茹昨做最後努力希望「五顧茅廬」力勸韓冰，但韓冰以line回覆，謝謝主委和大家對她的抬愛，這次選舉真的不考慮參加。
黃呂錦茹昨以line聯繫韓冰，韓冰晚間回應，除了問候主委，也解釋因研究所課業沒有完成，也已安排出國行程，謝謝主委和大家對她的抬愛，這次選舉真的不考慮參加。韓冰也暖心提到，知道主委很辛苦，也說等她返台後，再和主委見面，請主委吃飯。
由於國民黨全代會將在23日舉行，預定要完成總統與各區域立委參選人提名程序，由於國民黨在台北市第5選區初選民調爭議尚未化解，黃呂錦茹指出，是否在23日前決定人選，現在由黨中央決定。
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