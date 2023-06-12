北市中正萬華國民黨民調 3強衝刺拚勝出

2024立委布局，國民黨北市中正萬華立委人選尚未定案，國民黨北市黨部昨起一連三天民調，三位爭取提名的議員拚最後關鍵車隊掃街拉票。議員郭昭巖也找黨內大咖、前市長郝龍斌支持；應曉薇訴求一步一腳印，強調自己不當媽寶，不僅連任四屆、去年還拿選區第一高票；鍾小平則找戰鬥力十足的議員徐巧芯、游淑慧拍影片支持。

國民黨中正萬華黨內民調從6月11日至13日，應曉薇昨天一早就在家人陪同下車隊掃街，儘管天氣下雨，但應曉薇說「風雨生信心」，她會勇往直前，還有支持者出資幫忙打出應曉薇搶救看板。應說，她沒有政治家族背景、沒勢力，不會當媽寶，但會靠著自己一步一腳印努力服務。

同樣爭取提名的鍾小平則是找同黨北市議員徐巧芯、游淑慧拍影片支持，徐巧芯說，鍾小平非常照顧、提攜黨內新人，希望給支持年輕人的鍾小平一個機會；游淑慧也說，鍾小平有義氣、有戰鬥力。鍾小平受訪也表示，已有約30位里長支持他，並表示有一萬人會幫忙守電話，相當有信心。

郭昭巖則找前市長郝龍斌、立院黨團總召曾銘宗等錄影片支持，郝龍斌說，郭昭巖是中正萬華最勤耕基層的議員，也嫻熟市政議題，民眾都認同她的選民服務。甚至郭昭巖母親、前議員李仁人也在最後關鍵出來催票，李仁人說，郭昭巖每次選舉都被攻擊她家從政三代、靠家人，但這十幾年來，郭都是自己一步一腳印努力。

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