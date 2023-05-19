詐團贊助房、車？ 黨內促陳歐珀退選

網路借貸媒合平台im.B行騙全台，吸金逾廿五億元。時代力量前立委黃國昌昨踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大本營，竟是民進黨立委陳歐珀競選後援會與服務處，且還是由詐騙吸金主嫌曾耀鋒與其女友張淑芬無償提供使用，「陳歐珀還要繼續裝不熟、繼續欺騙社會嗎？」

陳歐珀遭爆服務處是詐團大本營後，輿論譁然，黨內也湧現逼退聲浪，民進黨前桃園市議員王浩宇喊話，要求「陳歐珀應退選，送中評會調查」，宜蘭在地的創黨黨員黃正源昨晚也以「給民進黨公開信」發文，盼陳歐珀退選，民進黨應重新提名。民進黨發言人卓冠廷表示，倘若有違法，會按照法律及黨內規定處理。

陳歐珀昨表示，他認識的一直都是「曾國緯」，只知道對方從事房地產事業，不知道有做im.B債權媒合，更不知道是「早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」。當初羅東後援會向經營物業管理的陳姓友人詢問服務處地點，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路四五五號供後援會使用。對競選期間不慎接受贊助感到愧歉，願捐出當時應繳租金，做為詐欺受害人的補償。

不過，在陳歐珀回應後，黃國昌昨晚再度在臉書批評，陳歐珀毫無悔意、持續說謊，胡扯沒有從主嫌曾耀鋒與其女友張淑芬旗下的詐騙集團收取利益；載著陳歐珀跑行程的保母車，剛好就是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車。對此，陳歐珀在截稿前沒有回應。

黃國昌昨先在臉書發文指出，這棟位於羅東精華區的辦公大樓，除了有登記im.B吸金詐騙集團旗下的「川晟建設」宜蘭分公司（負責人張淑芬，已遭羈押），先前還遷入同樣是詐騙集團旗下的「宏盛資產」（負責人潘志亮，已遭羈押），可謂是im.B在宜蘭的大本營。

黃國昌說，曾耀鋒與張淑芬在二○一九年七月購入這棟大樓之後，立刻裝潢成為陳歐珀在二○一九年競選連任時的羅東後援會使用，選後更成為陳歐珀服務處。