聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐團贊助房、車？ 黨內促陳歐珀退選

聯合報／ 記者林銘翰林縉明戴永華蔡晉宇／連線報導
民進黨立委陳歐珀挑戰立委四連霸，現面臨黨內要求退選的風暴。本報資料照片
民進黨立委陳歐珀挑戰立委四連霸，現面臨黨內要求退選的風暴。本報資料照片

網路借貸媒合平台im.B行騙全台，吸金逾廿五億元。時代力量前立委黃國昌昨踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大本營，竟是民進黨立委陳歐珀競選後援會與服務處，且還是由詐騙吸金主嫌曾耀鋒與其女友張淑芬無償提供使用，「陳歐珀還要繼續裝不熟、繼續欺騙社會嗎？」

陳歐珀遭爆服務處是詐團大本營後，輿論譁然，黨內也湧現逼退聲浪，民進黨前桃園市議員王浩宇喊話，要求「陳歐珀應退選，送中評會調查」，宜蘭在地的創黨黨員黃正源昨晚也以「給民進黨公開信」發文，盼陳歐珀退選，民進黨應重新提名。民進黨發言人卓冠廷表示，倘若有違法，會按照法律及黨內規定處理。

陳歐珀昨表示，他認識的一直都是「曾國緯」，只知道對方從事房地產事業，不知道有做im.B債權媒合，更不知道是「早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」。當初羅東後援會向經營物業管理的陳姓友人詢問服務處地點，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路四五五號供後援會使用。對競選期間不慎接受贊助感到愧歉，願捐出當時應繳租金，做為詐欺受害人的補償。

不過，在陳歐珀回應後，黃國昌昨晚再度在臉書批評，陳歐珀毫無悔意、持續說謊，胡扯沒有從主嫌曾耀鋒與其女友張淑芬旗下的詐騙集團收取利益；載著陳歐珀跑行程的保母車，剛好就是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車。對此，陳歐珀在截稿前沒有回應。

黃國昌昨先在臉書發文指出，這棟位於羅東精華區的辦公大樓，除了有登記im.B吸金詐騙集團旗下的「川晟建設」宜蘭分公司（負責人張淑芬，已遭羈押），先前還遷入同樣是詐騙集團旗下的「宏盛資產」（負責人潘志亮，已遭羈押），可謂是im.B在宜蘭的大本營。

黃國昌說，曾耀鋒與張淑芬在二○一九年七月購入這棟大樓之後，立刻裝潢成為陳歐珀在二○一九年競選連任時的羅東後援會使用，選後更成為陳歐珀服務處。

黃國昌質疑，這位早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒，明明就跟陳歐珀超級麻吉，還需要透過第三人提供羅東精華區的大樓？形同拿詐騙被害人的不法所得資助競選；他要求陳歐珀本人老實交代。

陳歐珀兩年前「溪南服務處」位於宜蘭公正路四五五號，被爆是im.B大本營。記者陳敬丰／攝影
陳歐珀兩年前「溪南服務處」位於宜蘭公正路四五五號，被爆是im.B大本營。記者陳敬丰／攝影

2024大選 立委選舉 詐騙集團 陳歐珀 民進黨

延伸閱讀

陳歐珀與im.B詐騙主嫌牽扯不清 民進黨創黨黨員籲退選

黃國昌再爆：陳歐珀的立委座車是由im.B詐團提供 陳尚未回應

陳歐珀剛道歉…黃國昌轟持續說謊 再爆座車登記im.B詐團旗下

黃國昌控im.B詐騙大本營是綠委服務處 陳歐珀回應了

相關新聞

詐團贊助房、車？ 黨內促陳歐珀退選

網路借貸媒合平台im.B行騙全台，吸金逾廿五億元。時代力量前立委黃國昌昨踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大本營，竟是民進黨立...

新聞幕後／ 陳歐珀危機 恐衝擊綠全台選情

民進黨宜蘭立委陳歐珀這次在黨內無競爭者的情況下獲得提名，加上國民黨立委參選人難產，原本選情看好，卻捲入詐欺集團風波。看似...

陳歐珀與im.B詐騙主嫌牽扯不清 民進黨創黨黨員籲退選

民進黨宜蘭選區立委陳歐珀遭時代力量前立委黃國昌爆料，曾經的溪南服務處是im.B詐騙案主嫌曾耀鋒名下大樓，民進黨創黨黨員黃...

2024立委戰／桃園呂玉玲初選傳告急 邀蔡壁如同台拚扭轉劣勢？

桃園第五選區（平鎮、龍潭）是國民黨協調不成，必須進行初選的選區。原本的三強相爭之局，因為市議員舒翠玲退出，變成現任立委呂玉玲和市議員黃敬平兩強相爭，呂玉玲的連任之路蒙上陰影。不過舒翠玲受訪時表態會在初選中支持呂玉玲，為初選再投下變數。加以呂玉玲19日將舉辦一場「新世代女力論壇」，邀來舒翠玲和民眾黨前立委蔡壁如助陣，要營造「跨黨派支持」氣氛，也讓這場立委初選沾上「藍白合」話題，變得更加混沌。

侯友宜出戰2024總統 牽動故鄉嘉義縣山海立委選局

新北巿長侯友宜出戰2024總統選舉，國民黨嘉義縣立委人選將浮出台面，海區人選有不分區立委溫玉霞獨生女、嘉義縣婦女會理事長...

獨／新型態藍白合？謝立功開第一槍爭取基隆立委提名

民眾黨前秘書長謝立功證實，已向黨部爭取提名參選基隆立委。謝立功是民眾黨內第一個公開表態參選區域立委的人，盼在基隆促成市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦