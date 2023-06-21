112會考英語科／考題詳解！國二生抓準英語必考點 輕鬆迎戰明年會考
今年(112年)的國中教育會考已於5月21日結束，國二的同學是否下載會考試卷來測試自己的程度了呢？針對不瞭解的題目，抓到原因了嗎？力宇教育特別邀請Yvonne老師解析今年的國中英語會考題目，千萬不要錯過！
本屆國中英語會考難題主要分布在單題，題目量也比往年多，字彙題從9題增加到14題，語法題也增加許多綜合考點，難度提升許多，而閱讀測驗及克漏字的題組題與往年相同，都注重在跨領域及生活素養題。
字彙題的增加，會考生更不能夠放棄取分的機會，只要熟讀國中英語的1200個單字，這些題目都不是難題，力宇教育Ai學霸「英語常用單字2000」課程，提供了單字及例句的學習影片，每天跟著練習30字，透過視覺與聽覺的反覆練習，就能將單字內化，並熟悉英語的音感與語感。
在語法的考題部分，Yvonne老師在4月份拍攝了「112會考英語衝刺」影片，提醒了許多會考常考類型，如；時態、語態、特殊動詞、代名詞、名詞子句及關係子句，Yvonne老師的「國中英語會考總複習」課程中，將許多複雜的文法化繁為簡，用一句口訣就能解題，想了解Yvonne老師怎麼破解嗎？來看看112年會考解析吧！
108課綱的英語會考趨勢是希望同學肯努力學習，就能拿取分數，因此同學在英語科目多下一點功夫，英語的成績就可以提升起來。然而讀書從不是一件默默埋頭苦幹的事情，你需要專業的老師從旁協助，抓取考試重點及答題技巧，讓讀書事半功倍，國八升國九的學生，千萬不要錯過力宇教育Ai學霸的「國中英語會考總複習」及「英語常用單字2000」課程，把握最後一年的衝刺，透過影片學習、不斷刷題累積、AI分析弱點，再次強化不懂處，讓你不斷進化，取得英語會考A++的好成績喔！
而國中畢業生們休息夠了，就該回到學習的軌道。高中報到後的小高一暑假也千萬不要荒廢了，趕緊加入力宇教育Ai學霸「高中各科先修」及「英語高頻單字2001~4500」課程，下一個大學門正等著你進入呢！
延伸資訊：
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