中捷錯失2救命良機？陳柏惟痛批：我們都被中捷騙了

台中捷運綠線10日遭興富發建案吊臂砸中，釀1死10傷。前立委陳柏惟今在臉書質疑中捷錯失2個救命良機，包括中捷啟動障礙物偵測連10次警報，但行控中心只打電話給台電，沒確認軌道短路原因，以及月台上有斷電按鈕，痛批「我們都被中捷騙了」，並提出市長應道歉、首長應下台。

對此，中捷表示，中捷在當天中午12時27分04秒出現電力異常及跳電預警後自動恢復，直到12時27分32秒時，站長通知行控中心，有馬上注意，但只剩13秒，即使再開現場監視畫面也來不及確認，強調作業流程、精進方式會改善。該斷電箱不在旅客候車月台區域，係在端牆門外，供工作人員需要下軌道進場工作時，斷電防護用，目前環狀線文湖線皆然。

陳柏惟在臉書表示，經多方查證事發當時紀錄與原始設計文獻，發現從當天中午12時27分4秒吊臂墜落後，5秒行控中心連跳10次「線路接地警報」，但行控中心只打電話給台電，卻未確認車站內外軌道短路原因，顯示行控中行SOP根本沒有這種想定，忽略異物入侵可能，錯失拯救人命良機。

陳柏惟指出，查閱細部設計文件，並與軌道專業從業人員討論後發現，中捷月台上設有「緊急斷電按鈕」，但是知道人的不多，顯然保全一定不知道，在求證中捷後也得到否定的訊息，似乎沒人知道此機制的重要性，變成中捷不知道中捷有什麼的荒謬場景。