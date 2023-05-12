致命40秒！ 隨車員發現異狀 中捷列車煞不住

中捷搶修，拆除被砸毀的隔音牆，昨早六時恢復通車。記者黃仲裕／攝影 興富發建設台中工地吊臂砸入台中捷運軌道釀成一死十傷意外，中捷公司昨公布吊臂砸落軌道到列車撞上的「關鍵四十秒」，月台保全已發現軌道異狀，但無法阻止列車關門行駛離站，車內隨車員發現軌道異物，想拿鑰匙開啟駕駛蓋板執行手動緊急煞車未果，釀成悲劇。

中捷強調發現異物入侵即依ＳＯＰ作業進行，但消基會交通委員會召集人李克聰表示，自動駕駛的捷運列車，只要車門不關上就不會啟動，車站保全發現列車前方出現大量粉塵、隨車人員也發現異狀，若能及時處理，應可避免意外，「中捷應加強相關人員應變訓練」。另外，中捷軌道偵測系統應優化，可比照高鐵，遇強風強震或前方有異物，須停車確認安全才能再啟動，「加強風險管理才能杜絕意外再次發生」。

全案已被運安會認定為「重大鐵道事故」，預計卅天內提出初步報告；監委也申請自動調查釐清相關機關有無違失；台中地檢署認定全案涉過失致死及公共危險等罪嫌，昨天命齊裕營造公司負責人蔡姓男子及劉姓吊車業者及操作、指揮人員等四人以廿至五十萬元交保。

中捷意外發生在前天中午，漏夜搶修巡檢確認安全無虞，昨天清晨六點順利開出首班車，恢復全線通車。中捷代理董事長林良泰昨舉行記者會說明案發時間軸，聲稱隨車員堅持到列車煞停，並請「鼓掌」肯定員工漏夜搶修。「討拍」舉動引起非議，中捷傍晚致歉表示，默哀後拍手想表達對搶通人員的敬意，造成誤解將虛心檢討。

台中捷運軌道遭吊臂砸中後，隨車員發現前方軌道有異物，但要通知行控中心，同時找鑰匙開啟駕駛面板手動煞車，但時間太短應變不及。圖非新聞當事人。記者黃仲裕／攝影

驚險一瞬監視畫面公布

根據中捷公布監視畫面，吊臂在中午十二時廿七分五秒掉落軌道區，月台保全聽到異聲趨近確認，九秒後發現軌道異物，透過對講機通知站長；當時乘客仍自由進出列車，保全向隨車員揮手示警，但疑似隔著車廂聽不清楚。月台接著可見軌道區冒出大量粉塵，未上車的婦人、學生轉頭張望，但捷運車門在廿七分廿六秒關閉，隨車員與兩名乘客也發現軌道區粉塵瀰漫。再過六秒鐘，隨車員發現軌道有異物，一手拿無線電呼叫行控中心、另手伸入執勤包拿鑰匙開啟駕駛蓋板執行手動緊急煞停，只見乘客往後跑，隨車員持續嘗試開啟面板煞車，再過十三秒、廿七分四十五秒隨車員蹲低、列車撞上吊臂。

中捷：僅13秒反應時間

中捷運務處長許泰銘表示，保全人員與隨車人員在緊急狀況應變皆符合標準作業程序，但事發與應變時間太短，確認有異狀後僅十三秒反應時間。他說，世界各地的無人駕駛系統，都是在列車撞到障礙物才啟動緊急停車狀態，中捷是比照世界一致的標準。

製表／都會地方、生活文教中心

缺高空墜落物警示系統

中捷強調，電聯車前方防撞偵測桿碰到異物會立即啟動緊急煞車，廿七分四十五秒碰撞時，四十八秒緊急煞車啟動、五十二秒煞停；中運量系統都沒有高空墜落物的警示系統，除非墜落物造成供電系統異常或跨越鋼軌兩側短路才會示警，未來是否增設軌道墜落物預警偵測系統會再研議。

針對保全確認軌道異狀到列車關門駛離間有十六秒卻無法阻止列車離站、隨車員發現軌道異物到撞上經十三秒無法及時煞停，將精進月台與車廂溝通機制，評估增設月台可控停車裝置，車廂內手動煞停設施也會與原廠研究是否有更迅速的緊急處置按鈕。