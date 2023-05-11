吊臂砸中捷軌道 列車煞不及撞上 1死10傷

興富發台中建築工地昨拆除塔吊時，吊臂從卅一層樓頂樓掉落，砸破捷運隔音牆，列車來不及煞車撞上，釀一死十傷意外。記者黃仲裕／攝影

吊臂自31樓墜落軌道

興富發建設台中一處建築工地昨天拆卸頂樓大型吊臂不慎，長四十公尺、重三點三公噸的吊臂從卅一樓頂墜落捷運綠線軌道上，列車煞車不及撞上，造成一死十傷。勞動部已勒令停工、開罰卅萬元，工務所蔡姓所長等八人則被依過失致死、公共危險等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

這是國內首例捷運遭遇飛來橫禍的死傷事故，國家運輸安全調查委員會昨天下午已派人趕到事故現場了解，預料立案調查機率甚高。台中市政府也勒令興富發在台中的九個建案即刻全面停工，由第三方公正單位安檢確認安全無虞才可繼續施工。

興富發建設向社會大眾道歉，強調絕不推卸法律責任，除了盡全力慰問與關懷死傷者及家屬，也會和市政府及交通主管單位密切聯繫溝通、全力配合，讓捷運盡速恢復通行，保障人民權益，也會配合相關單位釐清事故原因，防止類似事件再次發生。

意外發生在昨天中午十二時許，興富發坐落於台中市南屯區「文心愛悦」建案委託宇球國際施作塔吊拆除工程，疑因吊車鋼索斷裂導致吊臂掉落，砸破建案前方中捷隔音牆後，橫在捷運軌道上。

靜宜大學法律系助理教授林淑雅疑被撞擊強大力道拋出車廂，壓在車底死亡，救難人員接力搶救。記者陳宏睿／翻攝

女乘客被拋出車外不治

當時中捷綠線列車剛從豐樂公園站出發，煞車不及碰撞吊臂後，吊臂反折插入車廂內，女乘客林淑雅（五十二歲）被拋出車外，重傷不治。另有十名傷者送醫，除一人留院觀察，其他九人都已出院。

目擊意外的建築工人說，他接連聽到兩聲巨大聲響，看到頂樓起重機吊臂掉落，先碰到建築物，再砸向捷運隔音牆，隨後又聽到誇張的巨大碰撞聲，捷運電車撞上吊臂。受傷的唐姓男乘客說，吊臂掉下來砸到軌道的速度很快，接著就看到吊臂穿破車廂，乘客大多很驚慌。

列車沒出發就聽到聲響

加拿大籍傷者說，列車還沒出發時就聽到巨大聲響，他驚呼「發生什麼事」，但車門已關上、列車啟動，車內雖廣播「不要開車」，但列車還是開動，不知道為何會這樣？站內保全人員說，吊臂砸入軌道時，列車已離站，雖立刻通知行控中心煞車，但「距離太短便直接撞上」。

中捷發言人許泰銘說，吊臂從高空砸落，砸進軌道，當時距離列車約一五○公尺，列車來不及煞車撞上；列車上有行車記錄器，正進行事故調查，預計今天可對外說明。

昨天傍晚，興富發建設發言人廖昭雄、總經理范華軍及承攬吊臂拆卸的宇球國際公司鄧姓特助等三人到場鞠躬致歉，鄧姓特助表示，初步研判工人實施塔吊拆除作業時，拆除機鋼索斷裂才導致意外。