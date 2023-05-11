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對建商開罰百萬 中市府將求償上億

聯合報／ 記者葉冠妤趙容萱洪敬浤／連線報導

興富發台中建築工地昨拆除塔吊時，吊臂從31層樓頂樓掉落，砸破捷運隔音牆，列車來不及煞車撞上，釀1死10傷意外。記者黃仲裕／攝影
興富發台中建築工地昨拆除塔吊時，吊臂從31層樓頂樓掉落，砸破捷運隔音牆，列車來不及煞車撞上，釀1死10傷意外。記者黃仲裕／攝影
興富發建設台中「文心愛悅」工地發生吊臂砸中中捷死傷意外，勞動部開罰卅萬元，台中市府也將依建築法開罰八十一萬元，市長盧秀燕表示，地方、中央攜手對建商開出百萬罰款，並將求償上億元，釐清事發原因、追究責任歸屬，維護受害者權益。

勞動部表示，肇事的營造廠齊裕營造是興富發旗下子公司，齊裕營造近五年發生七件重大工安事故，被開罰三七一萬元，顯示該公司工安管理不善，勞動部將對其承攬的工地全面檢查。

另外，為防止類似災害，職安署要求設有塔式起重機（塔吊）工地，應確實依照安全作業標準程序施作，並管制人員進出；即日起也將派員檢查設有塔式起重機的工地。

興富發為台灣第二大建設公司，二○一八年因興富發與旗下的齊裕營造屢傳重大職業災害，職安署曾發文要求全國各縣市勞檢處對興富發工程實施檢查；職安署八日舉辦「營建業職安衛管理高峰論壇」，興富發派員與會，會中承諾會好好改善、加強管理。

職安署長鄒子廉表示，興富發跟齊裕皆多次違反職安法，職安署將痛定思痛檢討從上到下管理的有效性。

北捷、機捷高捷 啟動軌道巡檢

【記者鍾維軒、楊正海、鄭國樑／連線報導】台中捷運發生意外，台北市捷運工程局已應台中捷運需求，調動大陸工程團隊前往支援，協助處理隔音牆等問題；北捷、機捷、高捷也啟動軌道巡檢，確認軌道周遭建案是否有安全疑慮。

北捷表示，接獲中捷事故訊息，立即啟動高架段及平面段沿線施工建物巡檢作業，並請巡檢人員加強留意周邊施工建案狀況；桃捷指出，機捷沿線有四十處建案施作，無論吊車吊掛機械或大型建案海報懸掛是否飄浮等狀況都一一掌握，拍照記錄做為要求業者改善的依據。

北捷董事長趙紹廉表示，捷運兩側有禁限建規定，所有工程施工計畫設計圖都要經過審查，確定不會危害到捷運後才會同意施工。

台中捷運 興富發 機捷 高捷 桃捷 盧秀燕 北捷

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