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靜宜助理教授搭中捷遇死劫 學生聞噩耗悲痛：老師是很溫柔、很棒的人

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靜宜助理教授搭中捷遇死劫 學生聞噩耗悲痛：老師是很溫柔、很棒的人

聯合新聞網／ 綜合報導

台中市南屯區一處興富發建案昨天中午施工期間發生吊車吊臂倒塌，直接砸向一旁捷運車廂釀1死8傷，捷運車廂嚴重毀損，鋼架甚至插穿車廂，場面駭人。記者黃仲裕／攝影
台中市南屯區一處興富發建案昨天中午施工期間發生吊車吊臂倒塌，直接砸向一旁捷運車廂釀1死8傷，捷運車廂嚴重毀損，鋼架甚至插穿車廂，場面駭人。記者黃仲裕／攝影

台中市南屯區一處興富發建案，今（10日）午施工期間發生吊臂倒塌，砸中行駛中的捷運車廂，釀1死8傷事故。其中死者身分經確認後，證實為靜宜大學法律系助理教授林淑雅。消息傳出後，學生也紛紛在Dcard靜宜大學版」哀悼，難過表示老師真的是很棒的人。

今天下午2點多，台中捷運遭興富發工地31樓頂的吊臂砸中，調閱附近工地頂樓的監視器畫面可見，該吊臂因不明原因從空中掉落，途中先是砸中其他樓層，最後才砸中行駛中捷運，造成1死8傷憾事。

據了解，死者為52歲林姓女乘客，證實為靜宜大學法律學系助理教授林淑雅，目前遺體已由殯葬業者送出豐樂公園站，家屬接到通知後也迅速趕往台中處理。靜宜校方表示，得知消息後，師生深感震驚與不捨，將全力協助後續相關事宜。

對此，學生們也聚集在Dcard「靜宜大學版」哀悼，悲痛回憶老師是很棒的人，「之前常常會跟老師聊天，很溫暖的一個人，心情真的好糟糕」、「真的太突然…怎麼會是以這種方式離開」、「林老師真的是一位很好又很溫暖的老師，之前受過她非常多的幫助，又很熱心花時間陪同學聊天」、「老師人很好耶，這麼一個好老師就這樣走了，真的是…」、「怎麼會⋯老師很溫柔、很棒的一個人，怎麼會這樣⋯我大學的班導⋯」、「老師一路好走...」。

台中捷運 興富發 靜宜大學 Dcard

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