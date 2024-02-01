備戰2026 朱立倫喊加速在地內造化

新國會今天報到，國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，將加速國民黨內造化，未來中南部的不分區立委，農曆年後將一一接任各地方黨部主委，同時備戰二○二六（九合一大選），讓黨的戰力在地內造化與扎根。

朱立倫在先前的感恩茶會曾透露，未來希望國民黨內造化，讓愈來愈多公職人員兼任黨務工作；外傳雲林、嘉義、台南、高雄及屏東縣黨部主委布局，擬分別由張嘉郡、王育敏、謝龍介、柯志恩、蘇清泉等國民黨不分區立委當選人接手。

朱立倫昨表示，未來立法院黨團五十四位成員，將是每一位執政縣市長最大的後盾；在國會強力的監督之下，包括所有在野力量，以及有良知的民進黨立委，大家一起努力把過去這些不公不義的事情，一一扭回來、糾正回來。

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