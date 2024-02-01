聽新聞
test
0:00 / 0:00

備戰2026 朱立倫喊加速在地內造化

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席朱立倫昨主持中常會。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫昨主持中常會。記者鄭媁／攝影

新國會今天報到，國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，將加速國民黨內造化，未來中南部的不分區立委，農曆年後將一一接任各地方黨部主委，同時備戰二○二六（九合一大選），讓黨的戰力在地內造化與扎根。

朱立倫在先前的感恩茶會曾透露，未來希望國民黨內造化，讓愈來愈多公職人員兼任黨務工作；外傳雲林、嘉義、台南、高雄及屏東縣黨部主委布局，擬分別由張嘉郡、王育敏、謝龍介、柯志恩、蘇清泉等國民黨不分區立委當選人接手。

朱立倫昨表示，未來立法院黨團五十四位成員，將是每一位執政縣市長最大的後盾；在國會強力的監督之下，包括所有在野力量，以及有良知的民進黨立委，大家一起努力把過去這些不公不義的事情，一一扭回來、糾正回來。

國民黨不分區立委 朱立倫 屏東縣

延伸閱讀

影／朱立倫：集合有志之士、在野力量展現民主改革

最嚴黨紀防跑票 朱立倫籲民進黨勿用權位勾結搞爛選舉

國民黨內造化 朱立倫：不分區年後接任各地方黨部主委

宜蘭立委選輸想不透…朱立倫話中有話 黃琤婷選票不夠黏

相關新聞

黃國昌參戰新北「她」會選很慘？ 黃揚明：民眾黨2026布局8縣市長

2024大選落幕，但外界已開始好奇2026地方選舉。對此，媒體人黃揚明指出，民眾黨未來可能會在「8縣市」布局，並強調若黃國昌挑戰新北市長，恐讓「這人」選得很慘，藍營藉此得利。

賴找卸任白委入閣？柯要求黨對黨談

新國會今天報到，三黨不過半，民進黨失去在立法院席次過半的優勢，不再「完全執政」。五二○將上任的總統當選人賴清德，內閣布局...

備戰2026 朱立倫喊加速在地內造化

新國會今天報到，國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，將加速國民黨內造化，未來中南部的不分區立委，農曆年後將一一接任各地方黨...

賴清德雲林謝票凝聚基層 海線立委少一席...地方黨部認輕忽了

民進黨總統當選人賴清德今晚至雲林縣舉行便當會，由於會場並未對外開放，他一下車與地方黨部重要成員握手寒暄後，隨即快步上樓與...

瞄準6場補選 賴清德：號召社會支持、爭取最好成績

準總統賴清德5月20日正式就職前，將先面臨6場補選，包括雲林縣虎尾鎮長、苗栗市長、台東縣大武鄉長、2席宜蘭和1席台中議...

苗栗市長將由葉志航代理 補選現呈「群雄並起」態勢

苗栗市長邱鎮軍當選立委將在明天就職，今天市長任期最後一天，上午代表會、市公所員工一起與邱鎮軍拍攝大合照留念，縣府派代接任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。