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黃國昌參戰新北「她」會選很慘？ 黃揚明：民眾黨2026布局8縣市長

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人黃揚明指出，若黃國昌（圖）挑戰新北市長，恐讓長期在新北市經營年輕族群的立委蘇巧慧「選得很慘」，藍營藉此得利。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
媒體人黃揚明指出，若黃國昌（圖）挑戰新北市長，恐讓長期在新北市經營年輕族群的立委蘇巧慧「選得很慘」，藍營藉此得利。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

2024大選落幕，但外界已開始好奇2026地方選舉。對此，媒體人黃揚明指出，民眾黨未來可能會在「8縣市」布局，並強調若黃國昌挑戰新北市長，恐讓「這人」選得很慘，藍營藉此得利。

黃揚明在節目《鄉民監察院》表示，雖然民眾黨在2022地方選舉時提名86席議員，最後僅當選14席，但因為2024年選票大成長，所以白營信心指數大增，2026年可能提名超過100席議員。不過，他直言「地方選舉跟黨中央大選不一樣」，年輕人投票率恐更低，這將會是民眾黨的挑戰。

黃揚明認為，民眾黨2026年除了現在執政的新竹市、金門縣，一定會提名人選參選縣市首長外，「新竹縣、桃園市、台中市、苗栗縣等，這些柯文哲得票率超過3成的縣市，他們都有可能去推」。此外，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊曾參選台北市長，黃國昌可能會去挑戰新北市，白營都有機會在這些縣市布局。

至於黃珊珊是否有機會在2026改選新北市長，黃國昌競爭台北市長，黃揚明坦言「不太可能」。他表示，目前單一選區對民眾黨還很吃力，要看其他政黨提名的人選品質如何，若黃珊珊去選新北市長會很辛苦，白營的出現會在某種程度上激勵藍、綠在未來的提名作業更加謹慎，兩黨的新陳代謝會更快。

黃揚明分析，蔣萬安拼2026連任會選得比第一次還要好，因為柯文哲2024大選在台北市選情不佳，就是蔣萬安發揮「藍軍極大化」效應。雖然民進黨立委吳思瑤也在布局，但吳在本次區域立委得票率並未過半，除非民進黨2026決定「禮讓黃珊珊」，不然綠、白要當選台北市長的難度都很高。

黃揚明透露，儘管黃國昌有機會挑戰新北市長，但其實很難選贏，並強調白營現在「只是想把組織建立」，讓小草快速在新北扎根，才能幫2028總統大選鋪路。不過，民進黨可能派出長期在新北市經營年輕族群的立委蘇巧慧，因此黃國昌的參選恐使蘇巧慧「選得很慘」，藍營藉此得利。

黃揚明 民眾黨 黃國昌 蘇巧慧

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