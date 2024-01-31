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吳宗憲任立委遺缺待補 侯友宜：檢討小內閣人選

中央社／ 新北31日電

新北市府法制局長吳宗憲將就任立法委員，他今天說，之前從司法轉換跑道，在市府可發揮法律所長協助官員與檢調溝通是最快樂的事。市長侯友宜說，小內閣人選將檢討後公布。

國民黨不分區立委當選人吳宗憲今天參加市政會議，市長侯友宜向各主管說，今天是吳宗憲最後一天參加市政會議，感謝他在不同崗位繼續為國家做事，每個人各司其職、努力打拚，能為國家、人民服務。

曾任檢察官的吳宗憲應侯友宜要求發表感言時表示，在市府任職時非常愉快；有時，司法與行政機關間是誤解，並非檢方刻意找麻煩，或機關不提供資料給檢方。

吳宗憲說，市府讓他可盡情發揮法律專業，藉以幫助各局處與司法機關協調與互動，幫大家解決頭痛的問題。法制局仍繼續會為各機關服務，他就任立委後，也可協助市府與國會溝通。吳宗憲並感謝侯友宜與其他官員的照顧。

吳宗憲30日參加廣播節目，對主持人提及下屆新北市長國民黨可能參選人，包括副市長劉和然、台北市副市長李四川及立委洪孟楷等人，他表示，都是很好接班人，且各有所長。

對於上述，侯友宜會後接受聯訪時表示，自己現在全力衝刺市政，讓建設能快速發展。國家人才濟濟，都可為人民服務、奉獻。

劉和然當時在旁邊陪侯友宜受訪，對相關問題沒有回應，等侯友宜接受聯訪完，即陪同回到座位，繼續開閉門會議。

媒體詢問，吳宗憲法制局長遺缺、市府體育局長目前是代理，萬里區長、深坑區長懸缺等；近期市府是否有小內閣人事調整或異動。

侯友宜說，感謝市府員工在自己的工作崗位戰戰兢兢、全力以赴；對於局長、區長出缺，會做好檢討後公布，讓團隊新人進來市府合作，展現不一樣的氣象，做出人民有感的成績。

侯友宜 國民黨不分區立委

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