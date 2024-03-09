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劉大年／掌握關鍵礦物競合趨勢

聯合報／ 劉大年

過去各國對於關鍵礦物議題並非十分重視。在美中貿易戰及新冠肺炎下帶動全球供應鏈重組，掌握關鍵礦物重要性大增。另外在產業結構變化及新興產業興起下，各國對石油依賴降低，但對其他關鍵礦物的需求增加，範圍也擴大，關鍵礦物價格也大漲，對產業風險及負擔均增加，使得競逐關鍵礦物更為白熱化；各國同時也紛紛推動結盟，形成既競爭也合作的情況。

中國大陸擁有全球最多關鍵礦物，也具有一定的提煉技術，在全球具有舉足輕重地位。過去也曾以滿足國內需求為理由，禁止稀土等多項關鍵礦物出口，直接對全球產生影響。美國、歐盟透過世界貿易組織（ＷＴＯ）爭端解決機制控告中國大陸，最終判決中國大陸對關鍵礦物出口之限制違反ＷＴＯ規範，對大陸還有一些約束力。

但是ＷＴＯ功能式微，爭端解決機制在美國川普政府的杯葛下，迄今仍無法運作；再加上美中競爭對抗更加白熱化，在美國全力圍堵紅色供應鏈下，中國大陸也尋求反擊，加強利用對關鍵礦物的出口管制來箝制西方供應鏈，全球關鍵礦物的爭奪更加劇烈。

例如中國大陸在去年底，以維護國家安全為理由，禁止萃取、分離稀土的技術出口；之前中國大陸也曾分別管制鎵、鍺及石墨等半導體材料出口。

在ＷＴＯ無力制止下，各國主要因應措施，首先盤點本國產業對於關鍵礦物的依賴程度。以此做為基礎，一方面加強本身開採以降低進口依賴，一方面提升加工提煉技術以強化供應鏈韌性。例如一些擁有礦物資源，但過去較少開採的國家，近年來也強化其開採及提煉技術，並以此作為吸引外資的誘因。

另方面，則以推動國際合作及結盟為主，去年七大工業國（Ｇ７）峰會決議推動關鍵礦物合作，以降低對中國大陸依賴。由於傳統自由貿易協定（ＦＴＡ）對關鍵礦物甚少著墨，目前各國主要是推動簽署雙邊或多邊關鍵礦物協定為主， 以美國及歐盟等先進國家最為積極；主要內容為加強供需調節、資訊分享及產業合作，以確保供應鏈之穩定。此種新型態關鍵礦物合作，已成為近來全球經貿協定的重要模式。

其次，則是更新原有經貿協定，例如美國為了協助非洲國家發展經濟，單方面提供非洲國家關稅及經貿優惠的「非洲成長機會法案」（ＡＧＯＡ）在二○二五年將到期。由於非洲國家礦產資源豐富，美國國內目前主張將關鍵礦物項目納入更新的非洲成長機會法案，以抑制中國大陸在非洲的影響力。

台灣天然資源匱乏，在關鍵礦物領域不具優勢，除了盤點國內對關鍵礦物的需求，力求供應來源多元化以降低風險；也應利用在製造端的深厚基礎，做為推動和他國合作的談判籌碼。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）

美國 非洲

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