黃耀輝／慈悲沒有敵人 高官知否？

行政院長陳建仁八月七日到高雄勘災，暗酸南投縣長「沒超前部署」。堂堂一個閣揆，把救災當作黨同伐異的戲台，顯示他對「慈悲沒有敵人」毫無認知。

也多虧陳揆的激情演出，讓國人想起一○七年八二三的中南部水災，民進黨政府救災表現的種種不堪。

那天正是八二三砲戰六十周年，民進黨政府沒派高官到金門致敬國軍先烈，副秘書長徐佳青還說，「八二三砲戰是國民黨與共產黨的戰爭，軍人是為國民黨犧牲的，民進黨政府不需要紀念它」。原來戰爭也有黨派之分，陳揆用救災來打擊異黨也就不足為奇了；將來兩岸如有戰爭，那就是民進黨和共產黨的戰爭無誤了。

更諷刺的是，時任副總統的陳建仁偏偏選在南部還泡水的第二天，攜家帶眷到金門旅遊三天兩夜；蔡總統在嘉義淹水第三天才乘雲豹甲車來勘災，被災民包圍怒嗆「下來走」之後，才勉強涉水；時任行政院長賴清德還嗆批評治水破功的人「去當上帝」…。

許多人可能忘記了蔡政府高官上述劣跡，而陳建仁竟不怕大家想起來，還搞起政治操作，證明他對自己趁災出遊並非真感羞愧，所謂的「溫暖堅韌」都是自戳就破的口號。

其次，他還真敢講「超前部署」。他卸任副總統前，超前爭取到中研院（隸屬總統府）的「特聘研究員」，月領四十九萬元，卻美其名為「放棄卸任副總統（較低的）禮遇」。今年初，也是超前喬好以借調名義，不必請辭特聘研究員，確保閣揆下台後仍可月領四十九萬元的退路後，才肯出任閣揆。

但是曾任年金改革主委的他，曾痛陳年金不改革就會拖垮財政，自己卻怯懦於改革勞保，以致勞保將在四年後破產，潛藏負債也高達十二兆。被質詢何時改革勞保，他還臉皮堅韌地說「繼續蒐集資料」，吃軟怕硬、雙重標準的嘴臉完全現形。

此外，陳建仁吹捧高端疫苗，也有違反生醫倫理之嫌。

前年四月新冠疫情大爆發，蔡政府疫苗採購沒超前部署，陳建仁和太太參加高端疫苗的二期人體試驗，但他卻在解盲之前，透過綠媒誇稱「施打後沒有不適」。後來他說接獲高端通知打的是安慰劑，引發「打安慰劑卻還敢對國產疫苗背書」的議論。衛福部還搶在五月底和國產疫苗業者簽約採購各五百萬劑；業者的股價也扶搖直上。

眾所周知，疫苗研發充滿資訊不對稱，最忌的就是陳建仁此種資訊強勢者，刻意幫助同為資訊強勢的業者，誇大有利資訊或隱匿不利資訊，誤導處於弱勢的投資人做出錯誤的選股，或民眾打到效力不佳的疫苗。

事實和結果就是，國人對對高端疫苗失去信心，對政府失去信任，兩百多萬劑銷毀，納稅人的血汗錢被糟蹋了幾十億，投資高端股票的人也蒙受重大損失。陳建仁是否也該謙卑地給國人一個交代？（作者為台北商業大學財稅系教授）